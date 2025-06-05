شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد للكشف عن تصميم "Solarium" الجديد في مؤتمر WWDC 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد آبل لمؤتمر المطورين العالمي الكبير (WWDC 2025)، المقرر عقده في الفترة من 9 إلى 13 يونيو، وتشير التقارير الآن إلى أن آبل ستكشف خلال المؤتمر عن لغة تصميم جديدة لجميع برامجها، بما في ذلك نظام iOS الذي يُشغّل أجهزة آيفون، وتكهنت التقارير بأن آبل ستطرح واجهة مستخدم جديدة لجعل أنظمة iOS وiPadOS وMacOS وغيرها من البرامج أكثر توحيدًا وفعالية.

ووفقًا لأحدث نشرة Power On الإخبارية التي أعدها مارك جورمان من بلومبرج، من المرجح أن تُطلق آبل واجهة مستخدم جديدة لتوحيد التجربة المرئية عبر أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وأنظمة تشغيل آبل الأخرى، ويُقال إن واجهة المستخدم الجديدة، التي أُطلق عليها داخليًا اسم "Solarium"، تتميز بلغة تصميم جديدة مستوحاة من نظام VisionOS من آبل، وهو النظام المستخدم في سماعة Vision Pro.

يقترح جورمان أن واجهة المستخدم الجديدة ستوفر صورًا أكثر أناقة، واتساقًا مُحسّنًا، وتجربةً أكثر غامرةً لمستخدمي نظام Apple. وبالتالي، قد نرى التصميم الجديد يُقدّم تأثيرات الزجاج المُثلّج، وأيقونات مُربعة أكثر استدارة، وعناصر واجهة مستخدم عائمة تُقدّم مظهرًا أكثر تنوّعًا.

وتجدر الإشارة إلى أن Apple لم تُفصّل رسميًا تصميم "Solarium" المُعاد تصميمه، ومع ذلك، انتشرت تقارير عبر الإنترنت حول إصلاح شامل لواجهة المستخدم منذ فترة، وقد أشارت تسريبات سابقة إلى واجهة مستخدم جديدة، تُقدّم تصاميم أيقونات أكثر شفافية، أفادت بلومبرج أيضًا أن واجهة Solarium، بحسب التقارير، استوحت اسمها من المساحات الزجاجية المضاءة بنور الشمس، مما يُلمح إلى فلسفة تصميم أكثر إشراقًا وشفافية.

لن يقتصر إعادة التصميم على منصات الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية فحسب، بل من المرجح أن يتلقى نظاما tvOS وwatchOS تحديثات بصرية تُقرّبهما من مظهر وأسلوب نظامي iOS 19 وmacOS 16، في غضون ذلك، من المتوقع أن يشهد نظام visionOS بعض التحسينات.

يُقال إن تجديد الواجهة هو أحد ثلاثة مواضيع رئيسية في مؤتمر WWDC 2025، ومن المرجح أن يشمل الموضوعان الآخران طرح ميزات Apple Intelligence الجديدة وتحسينات كبيرة على iPadOS 19، مع تركيز متجدد على تعدد المهام والإنتاجية، كما اقترح غورمان سابقًا.