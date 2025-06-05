شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف نجحت أبل فى زيادة مبيعات آيفون فى أوروبا وأسباب تراجعه لفترات؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد أشهر من تضييق الجهات التنظيمية الأوروبية الخناق على أبل، تشهد أخيرًا أخبارًا سارة بفضل هاتف آيفون 16e الجديد، حيث كشف تقرير عن نجاح أحدث عضو في عائلة iPhone 16 في الوصول إلى قائمة أفضل 10 هواتف ذكية في أوروبا في أول شهر كامل من توفره.

ووفقًا للتقرير، ظهر هاتف iPhone 16e في المركز التاسع إجمالًا في مارس 2025، مستحوذًا على 8% من مبيعات iPhone الإقليمية لشركة Apple و2% من سوق الهواتف الذكية الأوسع، أما في أوروبا الغربية، فقد كان أداؤه أفضل قليلاً، حيث حل في المركز السابع.

وعلى الرغم من أن هذا يشير إلى اعتماد واسع النطاق من قبل المستهلكين لهاتف iPhone 16e، إلا أن هذا ليس أيضًا مستوى الأداء الذي شهدته Apple في الماضي من هواتف iPhone متوسطة المستوى ، مقارنةً بهاتف iPhone SE 2022، وخاصةً SE 2020، ويبدو إطلاق iPhone 16e خافتًا بعض الشيء، فقد انخفضت مبيعاته بنسبة 17% و20% على التوالي، مقارنةً بأشهر إطلاق هذين الطرازين السابقين.

كما استحوذ كلا الجيلين من SE على حصة أكبر من مبيعات Apple في أول 30 يومًا (12٪ و 19٪) واحتلوا مرتبة أعلى في قائمة أكثر الكتب مبيعًا في القارة السادس لـ SE 2022، والثالث لطراز 2020.

لماذا التضييق الأوروبى على آبل؟

وفقًا لـ Jan Stryjak من Counterpoint، كانت المشكلة الرئيسية هي التسعير، وأدى السعر المرتفع نسبيًا لجهاز iPhone 16e مقارنةً بأجهزة iPhone SE السابقة إلى انخفاض مبيعاته في أوروبا ، فمع إطلاق iPhone SE 2022 بسعر 699 يورو (429 دولارًا) وiPhone SE 2020 بسعر 479 يورو (399 دولارًا)، قلّص هذا من جاذبيته في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما أن بعض المتاجر تُقدّم iPhone 15 بنفس سعر iPhone 16e، ما يدفع العديد من المستهلكين إلى اختيار الجهاز ذي المواصفات الأفضل، وإن كان عمره قرابة عامين ، ولذلك ظهر iPhone 15 أيضًا ضمن قائمة أفضل 10 هواتف في أوروبا لشهر أبريل.

مع ذلك، حتى مع أداء أقل نسبيًا مقارنةً بسابقيه من الفئة الروحية، حجز جهاز 16e مكانًا له في قائمة المتصدرين ، وفي موسمٍ تتصدر فيه الدعاوى القضائية والهيئات التنظيمية والأجواء السلبية عناوين أخبار آبل الأوروبية، فإن حتى الفوز المتواضع يستحق أن يكون عنوانًا رئيسيًا.