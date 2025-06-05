شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة جديدة لتبديل الحسابات عبر التطبيقات.. اعرف كيفية تفعيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل ميزة جديدة لتبديل الحسابات عبر التطبيقات، وهي عبارة عن أداةً مُبسّطةً لتبديل الحسابات عبر تطبيقاتها، مما يجعل العملية سريعةً وسلسة.

وبدأت جوجل باختبار أداة تبديل الحسابات المُعاد تصميمها منذ العام الماضي والآن، بدأت بعض تطبيقات جوجل، مثل محفظة جوجل، ومهام جوجل، والترجمة، في تلقي التحديث الجديد، كما نتوقع طرح التصميم الجديد في تطبيقات وخدمات جوجل الأخرى، مما يُسهّل على المستخدمين التبديل بين حسابات جوجل.

تعرّف على المزيد حول كيفية تبسيط جوجل لأداة تبديل الحسابات

وبدأت جوجل بطرح ميزة تبديل الحسابات الجديدة في ثلاثة تطبيقات من جوجل، وكان تبديل الحسابات داخل التطبيقات يتطلب عدة خطوات؛ أولًا، كان على المستخدمين النقر على الملف الشخصي، وتحديد خيار إدارة حساب جوجل، والنقر على البريد الإلكتروني المطلوب، ثم تبديل الحسابات، والآن، بدلًا من اختيار إدارة الحسابات، سيحصل المستخدمون على قائمة "تبديل الحسابات" قابلة للطي، حيث يمكنهم إضافة خيار "إضافة حساب آخر" والتبديل بسلاسة.



وحتى الآن، يُمكننا الوصول إلى ميزة تبديل الحسابات الجديدة على مستندات جوجل، وخرائط جوجل، وDrive على أجهزة iPhone، لذلك، فإن هذه الميزة متاحة حاليًا للعديد من تطبيقات وخدمات الشركة.

ورُصدت هذه الميزة سابقًا في ملف APK لخرائط جوجل وKeep، مما يُشير إلى قرب إطلاقها، و مع أنها ليست ميزة أو تغييرًا تدريجيًا، إلا أنها تُسهّل العملية وتُسهّلها بفضل قائمة قابلة للطي.

وإذا لم يظهر التحديث على تطبيقات Google لديك بعد، يمكنك تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار للحصول على قائمة تبديل الحسابات المُعاد تصميمها.

بينما تحصل بعض تطبيقات جوجل على ترقيات طفيفة في التصميم والميزات، من المتوقع أن يُقدم أندرويد 16 تغييرات جذرية في التصميم قد تُغير شكل وطريقة تفاعلك مع أجهزة أندرويد.

وعلى الرغم أن هذا التحديث قد يُحدث تغييرات في نظام أندرويد، إلا أنه سيكون أحد أهم التحديثات التي عُرضت في مؤتمر جوجل للمطورين 2025 بتصميم Material 3 التعبيري.