شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tango Gameworks تعود للساحة: هل تكون اللعبة القادمة أسطورية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Tango Gameworks، المطوّرة للعبة الإيقاع والأكشن الشهيرة Hi-Fi Rush، عن عودتها إلى ساحة الألعاب بهوية جديدة ومشروع أكشن جديد قيد التطوير، وذلك بعد عام من إغلاقها من قبل شركة مايكروسوفت.

وفي تحديث رسمي صدر يوم الإثنين، كشفت الشركة اليابانية عن إعادة إطلاق علامتها التجارية بموقع إلكتروني وشعار جديدين، بالإضافة إلى فتح باب التوظيف لعدد من المناصب الخاصة بمشروعها المقبل، الذي وصفته بأنه “طموح” دون الكشف عن تفاصيله بعد.

وقالت Tango Gameworks في بيان صحفي إن “الشعار والتصميم الجديد يعكسان رؤيتنا كـ’ورشة عمل إبداعية’، حيث يمتلك كل مطوّر بصمته الخاصة في الألعاب التي نعمل عليها، لنقدم ألعابًا مصنوعة بروح يدوية نابضة بالحياة.”

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من عام على قرار مايكروسوفت المفاجئ في مايو 2024 بإغلاق الاستوديو رغم النجاح الكبير الذي حققته Hi-Fi Rush، وذلك ضمن حملة إعادة هيكلة شملت أيضًا إغلاق Arkane Austin مطوّر لعبة Redfall.

لكن Tango Gameworks حصلت على فرصة جديدة بعد استحواذ شركة Krafton الكورية الجنوبية عليها في أغسطس 2024، وهو ما وصفته الشركة بأنه “أول استثمار كبير في سوق الألعاب الياباني.” وشمل الاستحواذ حقوق الملكية الفكرية للعبة Hi-Fi Rush.

وأكدت Krafton في بيانها آنذاك أنها تدعم Tango Gameworks لمواصلة مسيرتها في تقديم ألعاب مبتكرة وتجارب ترفيهية جديدة للجمهور العالمي.

وحسب ما ورد في الموقع الإلكتروني الجديد للاستوديو، فإن Tango Gameworks ستواصل العمل بشكل مستقل من مقرها في طوكيو، مع تطوير عناوين جديدة تمامًا بالإضافة إلى البناء على أعمالها السابقة.

واختتم الاستوديو بيانه بالقول:“Tango Gameworks لطالما التزمت بتطوير ألعاب نابضة بالأفكار الجديدة والمثيرة. والآن، تحت مظلة KRAFTON، نواصل هذا التقليد بكل فخر، ونسعى لأن نكون صوتًا مميزًا في صناعة الألعاب.”

هذه العودة تمثل مرحلة جديدة للاستوديو، وتفتح الباب أمام جمهور Hi-Fi Rush والمجتمع الإبداعي لترقّب مشروع قادم قد يكون أحد أبرز ألعاب الأكشن في السنوات المقبلة.