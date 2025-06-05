شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف إطلاق ميزة البحث "اسأل الصور" المدعومة بالذكاء الاصطناعى ﻿ والان مع تفاصيل الخبر

أوقفت جوجل إطلاق ميزة "اسأل الصور" المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق صور جوجل، والتي كانت تتوسع ببطء منذ الخريف الماضي، وأشار جيمي أسبينال مدير منتجات صور جوجل في منشور على منصة X ردًا على الانتقادات إلى ثلاثة عوامل وهى زمن الوصول، والجودة، وتجربة المستخدم ولهذا ميزة "اسأل الصور" ليست في مكانها الصحيح".

وتعتمد هذه الميزة التجريبية على نماذج جيميني للذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة من جوجل، وهي نسخة متخصصة من نماذج جيميني، تُستخدم فقط لخدمة Ask Photos وفقًا لجوجل.

وقال أسبينال، إن جوجل أوقفت إطلاق الميزة بأعداد صغيرة للغاية بينما نعمل على معالجة هذه المشكلات"، وأنه في غضون أسبوعين تقريبًا، سيطرح الفريق نسخة أفضل "تعيد السرعة والتذكر للبحث الأصلي".

وفي الوقت نفسه، أعلنت جوجل أيضًا أن البحث عن الكلمات الرئيسية في الصور أصبح أفضل، مما يسمح لك باستخدام علامات الاقتباس للعثور على تطابقات نصية دقيقة داخل "أسماء الملفات، أو نماذج الكاميرا، أو التسميات التوضيحية، أو النص داخل الصور"، أو البحث بدون علامات اقتباس لتضمين التطابقات المرئية أيضًا.

وأعلنت Google عن هذه الميزة في مايو الماضي في مؤتمر I/O 2024 ، ووضعتها كوسيلة للاستعلام عن تطبيق الصور الخاص بك للحصول على أسئلة منطقية عادةً ما يتعين على شخص آخر المساعدة في الإجابة عليها ، على سبيل المثال السؤال عن الموضوعات التي اخترتها في الماضي لحفل عيد ميلاد طفل، أو المتنزهات الوطنية التي زرتها.

وذكرت الشركة في إعلانها: "تُساعد قدرات جيميني متعددة الوسائط على فهم ما يحدث في كل صورة بدقة، بل ويمكنها قراءة النص الموجود فيها عند الحاجة ، ثم يُنشئ تطبيق Ask Photos إجابة مفيدة ويختار الصور ومقاطع الفيديو التي سيتم عرضها.

إنها ليست المرة الأولى التي توقف فيها جوجل إطلاق ميزة تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس في سباق تسلح الذكاء الاصطناعي المتزايد بسرعة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة والشركات الناشئة الأخرى على حد سواء.

وفي مايو الماضي، وبعد أسابيع من إطلاق ميزة "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي" في بحث جوجل، أوقفت جوجل الميزة مؤقتًا بعد انتشار إجابات غير منطقية وغير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، دون إمكانية إلغاء الاشتراك.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك وصفت الميزة باراك أوباما بأنه أول رئيس مسلم للولايات المتحدة، وأوصت المستخدمين بوضع غراء على البيتزا للحفاظ على الجبن.

وفي فبراير الماضي، أطلقت جوجل أداة توليد الصور "جيميني" وسط ضجة كبيرة، ثم أوقفت الميزة في نفس الشهر بعد أن أبلغ المستخدمون عن أخطاء تاريخية، مثل صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تصور الآباء المؤسسين للولايات المتحدة على أنهم أشخاص من ذوي البشرة الملونة.