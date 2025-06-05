شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا توقف تصميمات "Quest 4" لصالح سماعة رأس الواقع المختلط والان مع تفاصيل الخبر

تُواصل شركة ميتا تطوير سماعة رأس خفيفة الوزن قد تُزوّد ​​بقرص حوسبة مُقيّد لتشغيلها، وفقا لتقرير من UploadVR.

وأفادت مصادر للصحيفة، أن ميتا تهدف حاليًا إلى إطلاق جهاز الواقع المُختلط بنهاية عام 2026، مُستبعدةً طرح سماعتي رأس Quest 4 اللتين يُشاع إطلاقهما العام المُقبل.

وانتشرت شائعات عن سماعات Quest 4 القادمة والتي تُسمى داخليًا "Pismo Low" و"Pismo High" بنسختين: قياسية وأخرى فاخرة، والآن مع احتمال إلغائها، قد لا تظهر سماعة Quest أخرى بعد سنوات ، كما تخلت الشركة عن خططها لإطلاق سماعة La Jolla الفاخرة العام الماضي، والتي كان من المقرر إطلاقها عام 2027.

ونشرت صحيفة "ذا إنفورميشن " لأول مرة في أغسطس 2024 تقريرًا عن خطط شركة ميتا لإطلاق جهاز واقع مختلط خفيف الوزن، يحمل الاسم الرمزي "بفن"، مشيرةً إلى أنه يبدو كـ"نظارة ضخمة" ويزن 110 جرامات فقط.

وفى ذلك الوقت، أفادت "ذا إنفورميشن" أن ميتا ستضطر إلى نقل المعالج والبطارية إلى علبة خارجية صغيرة الحجم لتخفيف وزن سماعة الرأس، كما أفادت التقارير أن الجهاز لن يأتي مع وحدات تحكم، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم فيه بأعينهم وإيماءاتهم.

وأكد المدير التقني لشركة Meta، أندرو بوسورث، تقرير The Information إلى أليكس هيث من The Verge العام الماضي ، قائلاً إن الشركة انتقلت مؤخرًا إلى مرحلة "الاكتشاف" في تطويرها.

وبحسب ما ذكره موقع UploadVR ، تدرس شركة Meta حاليًا عدة خيارات عرض مختلفة بأسعار متفاوتة، لكنها لم تستقر بعد على أي منها ستطرحه ، كما سيعمل الجهاز بنظام HorizonOS، المشابه لسماعات Quest من Meta، ولكن قد يكون مصممًا في المقام الأول للإنتاجية والترفيه بدلاً من الألعاب، وفقًا لموقع UploadVR .