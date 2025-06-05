شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طوق للكلاب مدعوم بـ AI يتيح مراقبة الحيوانات الأليفة عبر ساعة آبل والان مع تفاصيل الخبر

يتيح طوق الذكاء الاصطناعي الجديد من شركة Fi، المتخصصة في تكنولوجيا الحيوانات الأليفة الذكية، لأصحاب الكلاب مراقبة تحركات كلابهم وصحتها وعاداتها عبر ساعة Apple Watch ، وأُطلقت سلسلة Fi Series 3 Plus مزوّدة بميزات جديدة لاكتشاف السلوك، وتكامل مع تطبيق Apple Watch، وتتبع GPS مُحسّن مقارنةً بالإصدار السابق.

وتقول شركة Fi، إن جهاز Series 3 Plus قادر على رصد "التغيرات المهمة في سلوك الكلب" بدقة تصل إلى 80% بالإضافة إلى تتبع الخطوات والنوم، ويراقب الطوق الجديد عادات النباح واللعق والخدش والأكل والشرب، للكشف عن أي اتجاهات أو اضطرابات مع مرور الوقت.

والهدف هو مساعدة المستخدمين على اتخاذ إجراءات استباقية أكثر تجاه التغيرات التي قد تُثير القلق في صحة كلابهم، ولكن تجدر الإشارة إلى وجود تقارير تفيد بأن الأجهزة الذكية القابلة للارتداء تُسبب القلق أكثر من راحة البال.

وفقًا لشركة Fi، تضاعفت حساسية إشارة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مقارنةً بالطراز السابق لتوفير تتبع أكثر دقة للموقع ، التطبيق المصاحب الذي يُتيح للمالكين مراقبة موقع حيواناتهم الأليفة ونشاطها، متوفر الآن على Apple Watch مع جميع ميزات "التفاعل والذكاء" نفسها الموجودة في إصدار الهاتف المحمول.

كما أُضيفت ميزة جديدة لتحليل المستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى التطبيق، والتي تُمكّن من استخراج المعلومات الصحية من سجلات الطبيب البيطري أو الفواتير أو وثائق التأمين.

ويحمل طوق Series 3 Plus بعض الميزات المألوفة من الطرز السابقة ، وتقول شركة Fi إنه مقاوم للماء تمامًا بتصنيف IP68، وقد تم اختباره حتى عمق 50 مترًا في المياه المالحة، وبطارية قابلة لإعادة الشحن تدوم ثلاثة أشهر بشحنة واحدة، وإضاءة مدمجة للرؤية الليلية ، ويتوفر الطوق بخمسة أحجام وأربعة ألوان: الأصفر، والأزرق، والوردي، والرمادي السعر شامل ميزات التطبيق والاشتراك، ويبدأ من 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا دون أي تكلفة إضافية لمعدات الطوق.