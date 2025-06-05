شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتوقف عن العمل على آلاف هواتف الأيفون.. هل موبايلك ضمنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة مفاجئة، أوقفت شركة يوتيوب دعم تطبيقها الرسمي لعدد من أجهزة آيفون وآيباد القديمة، وذلك بعد إطلاق التحديث الجديد للتطبيق الذي يحمل الإصدار رقم 20.22.1، والذي يشترط وجود نظام iOS 16 أو إصدار أحدث لتشغيله، هذا القرار يقطع الطريق أمام الأجهزة التي لا يمكن تحديث نظام تشغيلها إلى ما بعد iOS 15.

وبحسب التحديث الجديد، لن يتمكن مستخدمو هواتف iPhone 6s و6s Plus وiPhone 7 و7 Plus بالإضافة إلى الجيل الأول من iPhone SE من تثبيت أو تحديث تطبيق يوتيوب على أجهزتهم، كما يشمل التوقف أيضًا iPod touch الجيل السابع، والذي لا يزال محصورًا بنظام iOS 15.

أما بالنسبة لأجهزة آيباد، فقد اشترطت يوتيوب توفر نظام iPadOS 16 أو أحدث، مما يعني أن iPad Air 2 وiPad mini 4 قد خرجا من نطاق الأجهزة المدعومة، على الرغم من كفاءتهما في الاستخدامات الأساسية حتى الآن.

ورغم أن تطبيق يوتيوب لن يعمل على هذه الأجهزة، لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى المنصة من خلال المتصفح عبر الموقع m .youtube .com. إلا أن هذه الطريقة لا تقدم نفس مستوى الأداء، وتفتقر إلى ميزات عديدة مثل التصفح السلس، دعم التشغيل دون إنترنت، وجودة الفيديو المحسّنة.

هذه الخطوة تأتي ضمن توجه عام في قطاع التطبيقات نحو التركيز على الأجهزة الحديثة فقط، ذات الأنظمة الأحدث والإمكانات الأقوى. وقرار يوتيوب يتزامن مع إعلان شركة آبل مؤخرًا اعتبار هاتف iPhone 6 “منتهي الصلاحية”، ما يعني أنه لم يعد مؤهلًا للصيانة أو الإصلاح لدى مراكز آبل الرسمية.

وفي سياق مشابه، أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب عن توقف دعم التطبيق لعدد من الهواتف القديمة ابتداءً من اليوم، حيث أصبح يتطلب نظام iOS 15.1 أو أحدث على أجهزة آيفون، وAndroid 5.0 أو أعلى على أجهزة أندرويد، وتشمل الأجهزة التي لم تعد مدعومة iPhone 5s، iPhone 6، Samsung Galaxy S3، HTC One X، Sony Xperia Z وغيرها من الهواتف التي تم إصدارها قبل عام 2014.

ووفقًا لميتا، فإن هذه الأجهزة لم تعد تلبي معايير الأمان أو القدرات التقنية اللازمة لتشغيل النسخ الحديثة من واتساب، مشيرة إلى أنها تجري تقييمًا دوريًا لدعم الأجهزة بناءً على مدى شعبيتها وقدرتها التقنية.

هذه التغييرات تشير بوضوح إلى أن مستخدمي الأجهزة القديمة قد يكون عليهم التفكير جديًا في الترقية، خاصة إذا بدأت التطبيقات اليومية مثل يوتيوب وواتساب بالتوقف عن العمل على أجهزتهم.