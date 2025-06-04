تكنولوجيا: عشر ساعات ذكية من Amazfit ستحصل على تحديثاتها النهائية في عام 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Zepp Health أن عشر ساعات ذكية من Amazfit ستتلقى تحديثات الأمان المخطط لها الأخيرة في عام 2025. تم تصنيف خمسة طرز بالفعل كمنتجات توقف الدعم (EOL) على صفحة الأمان الخاصة بالشركة. توفر Zepp Health عبر هذه الصفحة مزيدًا من المعلومات حول سياسة تحديثات البرمجيات الأمنية، والتي تشمل أيضًا مستخدمي الساعات الذكية من Amazfit التي أُطلقت مؤخرًا.

تُدرج صفحة ويب متعلقة بتحديثات الأمان من Zepp Health جميع الأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالشركة مع تحديد الشهر الأخير المتوقع لتلقي التحديثات. تشمل الطرز التي تم تصنيفها كمنتجات توقف الدعم في وقت سابق من عام 2025 كلًا من Amazfit T-Rex Ultra وAmazfit GTR Mini.

اعتبارًا من 1 يونيو 2025، أصبحت ساعات Amazfit GTS 4، وAmazfit Cheetah Pro، وAmazfit Cheetah (الدائرية) أحدث الساعات الذكية التي لم تعد مؤهلة لتحديثات الأمان القياسية. ستنضم إليها ساعة Amazfit Bip 5 في يوليو، ثم Amazfit Cheetah (المربعة) في أغسطس. ومن المقرر أن تتلقى ساعات Amazfit Balance، وAmazfit Active، وAmazfit Active Edge تحديثات الأمان النهائية في سبتمبر 2025 أو قبل ذلك.

على صفحة الأمان، تذكر Zepp Health أنها عادةً ما توفر تحديثات أمان كل 90 يومًا لمدة لا تقل عن عامين بعد الشحنة الأولى لكل طراز. على سبيل المثال، ساعة Active 2 الجديدة من المقرر أن تتلقى تحديثات حتى يناير 2027. في بعض الحالات، قد تمتد هذه المدة إلى ثلاث سنوات أو أكثر. وفي حالة ظهور ثغرة أمنية خطيرة، تشير الشركة إلى إمكانية توفير تحديث مناسب بغض النظر عن عمر الجهاز.

لم تلتزم Zepp Health أبدًا بتوفير تحديثات برمجية تضيف ميزات جديدة لساعاتها الذكية. ويبدو من غير المرجح أن تتلقى المنتجات التي توقف دعمها، والتي لم تعد مؤهلة لتحديثات الأمان،

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