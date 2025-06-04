تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق هاتف Vivo T4 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Vivo الترويج لهاتف T4 Ultra أواخر الشهر الماضي، وها هي اليوم تُعلن رسميًا عن موعد إطلاقه. من المقرر أن يُطرح الهاتف يوم 11 يونيو، وسيتوفر عبر متجر Flipkart وكذلك متجر Vivo الإلكتروني.

ومع استمرار الحملة الترويجية، كُشف عن بعض المواصفات التقنية المثيرة للاهتمام. يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا تليفوتو بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وتعتمد على مستشعر Sony IMX882، كما تدعم التثبيت البصري OIS وتعمل أيضًا كعدسة ماكرو.

أما الكاميرا الرئيسية، فتستخدم مستشعر Sony IMX921 بدقة 50 ميجابكسل، وتدعم هي الأخرى التثبيت البصري. وترافقهما كاميرا خلفية ثالثة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

وعلى مستوى الأداء، يعتمد T4 Ultra على معالج MediaTek Dimensity 9300+، والذي تُروج له الشركة بأنه قادر على تحقيق أكثر من مليوني نقطة على منصة AnTuTu.

وبالرجوع إلى التسريبات السابقة، من المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة “1.5K” ومعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وسيعمل بنظام Android 15 مع واجهة Funtouch OS 15.

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