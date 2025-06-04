شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يوفر للمعلنين المزيد من البيانات حول الاتجاهات والمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت تيك توك مجموعة من أدوات المُعلنين الجديدة خلال مؤتمرها السنوي للمُعلنين تتراوح المنتجات الجديدة بين أدوات إعلانية مُعززة بالذكاء الاصطناعي وميزات جديدة تربط بين المُبدعين والعلامات التجارية، لكن الصورة العامة واضحة وهو أن محتوى المُعلنين على تيك توك على وشك أن يصبح أكثر تخصيصًا وتحديدًا.

ستُزوّد ​​الشركة العلامات التجارية بتفاصيل دقيقة حول كيفية استخدام جمهورها المستهدف للمنصة، بما في ذلك اقتراحات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لعرض الإعلانات، وباستخدام أداة تُسمى Insight Spotlight، سيتمكن المُعلنون من فرز المحتوى حسب التركيبة السكانية للمستخدمين والقطاع الذي يعملون فيه لمعرفة مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون في الفئة المستهدفة والكلمات الرئيسية المرتبطة بالمحتوى الرائج.

في مثالٍ قدمته TikTok، يوصي اقتراح مُولّد بالذكاء الاصطناعي العلامة التجارية "بإنتاج محتوى فيديو يُركّز على "الصحة الهرمونية" للمستخدمين الإناث الناطقات باللغة الإنجليزية، وإضافة كلمة رئيسية مُحدّدة، كما تُحلّل ميزة أخرى فى Insight Spotlight سجلّ مشاهدة المستخدمين لتحديد أنواع المحتوى المُتزايدة.

واكتسب تيك توك شهرة جزئيه بفضل طبيعته العشوائية التي تبدو عشوائية فأي شيء أو أي شخص يمكن أن ينتشر بسرعة بين عشية وضحاها، بذلت العلامات التجارية قصارى جهدها لمواكبة هذا التطور من خلال مواكبة التوجهات، واستخدام الصيغ والأغاني الرائجة، والشراكة مع المؤثرين الذين بدوا في قلب الحدث، وستتيح الأدوات الجديدة للمعلنين طرقًا أكثر لتخصيص محتواهم بما يتناسب مع ما يحدث بالفعل على المنصة وما يبحث عنه الناس ويشاهدونه.

وبهذه الطريقة، تُعدّ أدوات المُعلنين بمثابة مُعادل لتحسين محركات البحث (SEO) في تيك توك، إذ تُغرق المنطقة بمحتوى يُحاول جذب سلوكيات المستخدمين العضوية ، فكرة إمكانية استخدام تيك توك كمحرك بحث قائمة منذ عدة سنوات ، وتُشير الشركة إلى أن واحدًا من كل أربعة مستخدمين يبحث عن شيء ما خلال 30 ثانية من فتح التطبيق (كما يُمكن للعلامات التجارية شراء مساحات إعلانية على صفحات نتائج البحث).

وتُطلق الشركة أيضًا طريقةً مُبسّطةً تُمكّن العلامات التجارية من جمع محتوى المؤثرين ، وتجمع أداة جديدة تُسمى Content Suite محتوى المستخدمين المُدقّق الذي يُشير إلى علامة تجارية، ويُمكّن المُعلن بعد ذلك من تصفح الفيديوهات وطلب الإذن لتحويلها إلى إعلان، كل ذلك في مكان واحد ، وإلا فسيتعين على العلامات التجارية البحث عن الفيديوهات بنفسها، ثمّ الاتفاق على الأذونات مع مُنشئ المحتوى عبر قنوات جانبية مثل الرسائل المباشرة أو التعليقات ، وتُدمج Content Suite هذه العملية في بيئة TikTok.