شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بتراجع شحنات الهواتف الذكية عالميًا في ظل تفاقم التوترات الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت شركة الأبحاث "كونتر بوينت" توقعاتها لنمو شحنات الهواتف الذكية عالميًا خلال عام 2025 إلى 1.9% بدلًا من تقدير سابق بلغ 4.2%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

ووفقًا لما أعلنته الشركة، اليوم الأربعاء خفضت "كونتر بوينت" توقعاتها لنمو الشحنات من الصين على أساس سنوي إلى مستوى شبه ثابت، في حين يُتوقع أن تتباطأ شحنات كل من "أبل" و"سامسونج" نتيجة تمرير التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.



وتبيع شركة "أبل" الأمريكية أكثر من 220 مليون جهاز "آيفون" سنويًا حول العالم، فيما أشارت البيانات إلى أن خُمس واردات "آيفون" إلى الولايات المتحدة تأتي حاليًا من الهند، بينما يتم استيراد الباقي من الصين.

وجاء هذا التقرير في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل؛ عن حزمة من الرسوم الجمركية ضد أكثر من 100 دولة حول العالم، ما دفع شركات كبرى مثل "أبل" إلى إعادة النظر في سلاسل التوريد الخاصة بها، لكن ترامب علّق لاحقا بشكل مؤقت تطبيق الرسوم على الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، ضمن فترة تهدئة تجارية مدتها 90 يومًا.



وتشير هذه التخفيضات إلى التحديات التي تواجهها شركات تصنيع الهواتف الذكية، والتي تعاني بالفعل من تباطؤ في المبيعات بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية المستمرة.

وكانت شركة "إنترناشيونال داتا كورب" قد خفضت أيضًا الشهر الماضي توقعاتها لنمو شحنات الهواتف الذكية العالمية في 2025 من 2.3% إلى 0.6%، مرجعة ذلك إلى حالة الغموض الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية وتراجع إنفاق المستهلكين.