تكنولوجيا: Galaxy A17 قد يكون أول هاتف اقتصادي من سامسونج مزود بتقنية التثبيت البصري OIS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد أجهزة Galaxy الاقتصادية من بين الأكثر مبيعًا عالميًا في كل ربع سنة، ويبدو أن سامسونج بدأت تولي هذه الفئة اهتمامًا أكبر من خلال تحسين بعض المزايا الرئيسية.

ووفقًا لتقارير حديثة من كوريا، تخطط الشركة لتقديم ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS) كترقية بارزة في الكاميرا لهاتفها القادم Galaxy A17، الذي يُتوقع أن يكون من بين أرخص هواتفها.

بالنسبة لكثير من المستخدمين، الصور المهتزة تُعد مصدرًا دائمًا للإزعاج، خاصة عند التصوير في ظروف إضاءة ضعيفة أو في حالة عدم ثبات اليد. وتأتي تقنية OIS كحل عملي لهذا، حيث تقوم بتحريك عدسة الكاميرا فعليًا للتعويض عن الاهتزازات الطفيفة، مما ينتج عنه صور أكثر وضوحًا وثباتًا.

وحتى الآن، كانت أرخص هواتف سامسونج التي تحتوي على OIS تبدأ من فئة Galaxy A26 أو أعلى، لذا إذا صحّت هذه الشائعات، سيكون Galaxy A17 أول هاتف في سلسلة Galaxy A1x يدعم هذه الميزة.

هذه الخطوة لا تبدو عشوائية، بل تُظهر توجهًا استراتيجيًا واضحًا من سامسونج لتعزيز موقعها في سوق الهواتف الاقتصادية. من خلال إدخال OIS إلى جهاز مثل Galaxy A17، تستطيع الشركة تقديم ميزة قوية تميزها عن المنافسين وتجذب شريحة أكبر من المستخدمين.

ومع ذلك، فإن تضمين ميزة مثل OIS في هاتف منخفض التكلفة لا يخلو من التحديات، وأبرزها تكلفة المكونات المرتفعة. لكن التقارير تشير إلى أن سامسونج تدرس حلولًا فعّالة من حيث التكلفة، وربما تلجأ إلى تقنية “OIS الهجينة” للحفاظ على سعر الهاتف مناسبًا دون التضحية بالتقنية.

إذا تحققت هذه التوقعات، فقد يقدّم Galaxy A17 تجربة تصوير تفوق ما يُتوقع من هاتف في هذه الفئة السعرية، ما يجعله خيارًا مثيرًا لمن يبحث عن هاتف اقتصادي قادر على التقاط صور ثابتة وواضحة.

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