تكنولوجيا: عودة أسطورة بلايستيشن مع إصدار رابع مرتقب للعبة منصات ثلاثية الأبعاد شهيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت لعبة Spyro the Dragon نجمة بارزة في عهد بلايستيشن في التسعينيات، وما زالت تحظى بشعبية كبيرة بين محبي ألعاب المنصات ثلاثية الأبعاد حتى اليوم.

يجسد اللاعبون التنين البنفسجي الشهير الذي يركض ويقفز وينزلق عبر عوالم ملونة، بهدف إنقاذ أصدقاء التنين، وجمع الجواهر، وحرق الأعداء المزعجين بنيران التنين.

بدأت السلسلة كحصرية لجهاز PS1، وأُعيد إطلاق الثلاثة أجزاء بنجاح في 2019 ضمن مجموعة Spyro Reignited Trilogy التي حظيت بتقييمات إيجابية على Steam بنسبة 93% من بين أكثر من 12,500 تقييم.

تتوفر هذه المجموعة حاليًا بسعر مخفض 65% حتى 6 يونيو 2025، ما يجعلها فرصة جيدة لإعادة تجربة مغامرات Spyro أو اكتشافها للمرة الأولى.

تُشير شائعات حديثة إلى أن Spyro 4 سيُكشف عنه خلال حدث Xbox Games Showcase في 8 يونيو 2025، حسبما أفاد المسرب المعروف eXtas1s عبر قناته Fake Insider. ويقال إن اللعبة في مرحلة تطوير نشطة، وربما يُعرض لها إعلان تشويقي أول في هذا الحدث.

كما تشير التكهنات إلى احتمال إصدار اللعبة مباشرة على خدمة Xbox Game Pass وصدورها على PlayStation 5، رغم أن فريق Toys for Bob أصبح استوديو مستقلًا منذ أوائل 2024 بعد انفصاله عن مايكروسوفت. ويبدو أن التعاون بين الطرفين مستمر رغم هذا الانفصال، خاصة مع تجديد علامة Spyro التجارية في أبريل 2025، مما زاد من توقعات المعجبين.

بالإضافة إلى Spyro 4، تروج الشائعات لمشروع جديد من استوديو Double Fine Productions، المطور خلف لعبة Psychonauts، ما أثار حماس عشاق الألعاب ذات القصص الغريبة والمميزة.

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