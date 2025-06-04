تكنولوجيا: RedMagic Gaming Tablet 3 Pro: جهاز ألعاب مدمج يظهر لأول مرة في فيديو ترويجي رسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن الإطلاق الرسمي لجهاز RedMagic Gaming Tablet 3 Pro ما زال بعد بضعة أيام، إلا أن الشركة قررت بالفعل أن تكشف عن بعض تفاصيله من خلال أول فيديو ترويجي رسمي.

وفي هذا الفيديو، عرضت RedMagic جهازها اللوحي الجديد المخصص للألعاب، والذي يُعد منافسًا مباشرًا لكل من iPad mini و Legion Tab، وكشفت من خلاله عن جوانب لم تظهر في الإعلانات التشويقية السابقة.

يُبرز الفيديو أن الجهاز سيتوفر بلونين بلمسة نهائية غير لامعة، مع جزء لامع فقط حول الكاميرا الخلفية الوحيدة. وقد تم تصميم الكاميرا بحيث تكون مدمجة تمامًا في الجسم، ما يجعل الجهاز مستويًا تمامًا عند وضعه على أي سطح مستوٍ، على غرار هاتف RedMagic 10 Pro.

يبدو أن الجهاز سيحتوي على سماعتين ستيريو بدلاً من نظام الصوت الرباعي الموجود في جهاز RedMagic Nova الأكبر. وعلى الرغم من ذلك، يعرض الفيديو لمحات متعددة من شاشة الجهاز، والتي تأتي بقياس 9.06 بوصة قطريًا، ضمن هيكل يبلغ أبعاده 207 × 134.2 ملم، مع حواف نحيفة تبلغ سماكتها 4.9 ملم، ما يمنح الجهاز تصميمًا مضغوطًا ومناسبًا للألعاب أثناء التنقل.

لم يُذكر في الفيديو، لكن من المؤكد أن الجهاز سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، ما يجعله من أقوى الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب في فئته.

من المقرر أن يُطلق رسميًا في الصين يوم 11 يونيو الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت UTC، ولم تُعلن الشركة بعد عن توفره عالميًا.

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