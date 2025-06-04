شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5G فى مصر: كل ما تريد معرفته عن الهواتف المدعومة .. السرعة والمميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة نحو التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، تشهد مصر مساء اليوم، الأربعاء، الإطلاق الرسمي لخدمات شبكة الجيل الخامس 5G، حيث أصبح من المهم فهم هذه التقنية الجديدة، وما تقدمه من مميزات، وما إن كان هاتفك قادرًا على الاستفادة منها، وما مدى تأثيرها على استخدامك اليومي لشبكة الإنترنت، وفيما يلى نجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول 5G بطريقة مبسطة وشاملة.

ما هي شبكة الجيل الخامس 5G؟

الجيل الخامس للاتصالات، أو ما يُعرف باسم 5G، هو أحدث جيل من شبكات الهواتف المحمولة، وهو تطور كبير عن شبكات الجيل الرابع 4G، تم تصميم 5G لتقديم سرعات إنترنت فائقة تفوق 4G بعشرات المرات، إلى جانب تقليل وقت الاستجابة إلى حد كبير، ما يجعل الاتصال أكثر فورية واستقرارًا.

وتتيح شبكة 5G للمستخدمين القيام بعدد من المهام الثقيلة بشكل لحظي تقريبًا، مثل بث الفيديو بدقة فائقة، اللعب عبر الإنترنت بدون تأخير، وتنزيل ملفات ضخمة في ثوانٍ معدودة. كما تُعد البنية التحتية الأساسية لتقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، السيارات ذاتية القيادة، الواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء.

ويعمل الجيل الخامس على نطاقات ترددية مختلفة، منها الترددات المنخفضة للمدى الطويل، والترددات العالية التي توفّر سرعة أعلى ولكن تحتاج إلى تقوية تغطيتها عبر أجهزة بث متقاربة، وقد تم تصميم 5G لتقديم:

* سرعات إنترنت أعلى بشكل كبير.

* زمن استجابة أقل (Latency) يصل إلى أجزاء من الثانية.

* قدرة على توصيل عدد أكبر من الأجهزة في نفس الوقت دون ضعف الشبكة.

حيث أن 5G لا تعني فقط "سرعة إنترنت أعلى"، بل تمثل بنية اتصالات ذكية تدعم تقنيات المستقبل مثل: الواقع الافتراضي، السيارات ذاتية القيادة، إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

ما الفرق بين 5G و 4G من حيث السرعة؟

الفرق الجوهري بين 5G و4G هو السرعة وزمن الاستجابة، في حين توفّر شبكة الجيل الرابع سرعات مقبولة لتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديو بجودة متوسطة، فإن 5G توفر سرعات قد تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، وهو ما يجعل تجربة الإنترنت أكثر سلاسة وكفاءة، كما أن زمن الاستجابة في 5G أقل بكثير، مما يعني أن الأوامر تُنفذ في لحظتها، وهو أمر ضروري لتطبيقات مثل الألعاب أونلاين والبث المباشر.

السرعة القصوى:

شبكة 5G: حتى 10 جيجابت/ث

شبكة 4G : حتى 100 ميجابت/ث

زمن الاستجابة:

شبكة 5G: أقل من 5 ملي ثانية.

شبكة 4G : من 30-50 ملي ثانية.

كفاءة الشبكة:

شبكة 5G: عالية جدًا وتدعم آلاف الأجهزة.

شبكة 4G : جيدة.

هل كل الهواتف تدعم شبكة 5G؟

لا، ليست جميع الهواتف قادرة على تشغيل شبكة 5G، فقط الأجهزة الحديثة المزودة بمودم داخلي خاص بدعم الجيل الخامس يمكنها الاتصال بهذه الشبكة، الهواتف القديمة التي تعمل فقط على شبكات 3G أو 4G لن تستطيع استخدام 5G حتى إذا كانت الشبكة متاحة.

الهاتف يجب أن يتضمن دعمًا صريحًا لتقنية 5G من المصنع، إلى جانب تحديثات النظام اللازمة، من المهم أيضًا التأكد من أن الشريحة (SIM) الخاصة بك مفعلة وتدعم الجيل الخامس، وهو أمر يمكن التأكد منه عبر الاتصال بخدمة عملاء شركة الاتصالات.

كيف ستؤثر 5G على تجربة المستخدم؟

5G ستُحدث ثورة في طريقة استخدام الإنترنت:

* تحميل الملفات بسرعة فائقة (أفلام بدقة 4K خلال ثوانٍ).

* ألعاب أونلاين بدون تأخير أو "لاج".

* بث مباشر بجودة عالية جدًا دون تقطيع.

* إجراء مكالمات فيديو أكثر استقرارًا حتى في الأماكن المزدحمة.

* دعم تطبيقات جديدة مثل الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR.