تكنولوجيا: هاتف Galaxy S26 قد يأتي بتصميم أنحف وتقريب بصري أكثر دقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج مؤخرًا تركيزها على عنصر النحافة كأحد الجوانب الأساسية في تصميم هواتف Galaxy. فقد شرعت الشركة في اختبار هذا التوجه مع هاتف Galaxy Z Fold SE، ويُقال إن Galaxy Z Fold 7 سيأتي هو الآخر بتصميم فائق النحافة.

وفي هذا السياق، يبدو أن سلسلة Galaxy S26 ستشهد هي الأخرى تقليصًا ملحوظًا في السُمك، إلى جانب تزويدها بعدسة محسّنة للتقريب البصري بمعدل 3x.

وفقًا لتقارير حديثة، من المتوقع أن يبلغ سُمك كل من Galaxy S26 وGalaxy S26 Plus حوالي 6.x ملم، بينما سيأتي هاتف Galaxy S26 Ultra بسُمك يقارب 7.x ملم.

وللمقارنة، يبلغ سُمك Galaxy S25 Ultra الحالي 8.2 ملم، وS25 Plus نحو 7.3 ملم، وS25 العادي 7.2 ملم. هذا يعني أن السلسلة الجديدة قد تشهد تقليصًا ملحوظًا في السُمك على مستوى جميع الطرازات.

هذا التحول في التصميم قد يعود إلى هندسة مبتكرة في قسم الكاميرا. فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن سامسونج تعمل على هيكل جديد لعدسات الكاميرا، ما قد يتيح تقليل السُمك الكلي للجهاز دون التضحية بالأداء.

ولا يتوقف التطوير عند التصميم فحسب، إذ يُتوقع أن تتضمن سلسلة Galaxy S26 عدسة 3x محسّنة للتقريب البصري. حاليًا، تعتمد جميع طرازات Galaxy S25 – بما فيها النسخة Ultra – على عدسة 10 ميجابيكسل للتقريب بمعدل 3x. أما في سلسلة S26، فهناك احتمال أن ترتفع دقة هذه العدسة إلى 12 ميجابيكسل.

رغم أن مستشعر التقريب في Galaxy S25 Ultra يتميز بحجمه الأكبر مقارنةً بالإصدارات الأخرى ويقدّم أداءً جيدًا، إلا أن رفع الدقة إلى 12 ميجابيكسل عبر جميع الطرازات قد يعني صورًا مقربة أكثر حدة ودقة لجميع المستخدمين.

بالطبع، ما زالت هذه المعلومات في إطار التسريبات المبكرة، وقد تخضع المواصفات والتصميم النهائي لبعض التغييرات. وسنواصل متابعة الأخبار للحصول على تفاصيل أكثر دقة مع اقتراب موعد الإطلاق.

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