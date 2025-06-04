تكنولوجيا: iFixit تُعيد تقييم قابلية صيانة Nintendo Switch ونسختيه Lite وOLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام قليلة من إطلاق جهاز Nintendo Switch 2، كشفت منصة iFixit عن تقييم جديد لقابلية صيانة الإصدارات السابقة من جهاز Nintendo Switch، بما في ذلك النسخة الأصلية ونسختي Switch OLED وSwitch Lite.

وجاءت النتائج صادمة للكثيرين، إذ حصلت جميع الطرازات على نصف التقييم الذي حصلت عليه عند إطلاقها لأول مرة.

ففي عام 2017، منحت iFixit جهاز Nintendo Switch الأصلي تقييمًا قدره 8 من 10. لكن مع مرور الوقت وظهور أجهزة محمولة منافسة أكثر تطورًا، تغيّرت المعايير التي تعتمدها iFixit في التقييم، ما جعل عيوب الجهاز تبدو أكثر وضوحًا.

وأشارت المنصة في مدونتها إلى أن هذا التحديث في آلية التقييم ضروري ليعكس واقع الأجهزة بشكل أكثر دقة.

من بين أبرز المشاكل التي أثّرت على التقييم الجديد: البطارية المثبّتة بالغراء، غياب الأدلة الرسمية للإصلاح، وعدم توفر قطع الغيار الأصلية.

وعند مقارنة أجهزة Switch بالأجهزة الأحدث مثل ROG Ally وLegion Go وPlaydate، يظهر تفوّق واضح لهذه الأخيرة من حيث التصميم القابل للفك وسهولة الاستبدال وتوفّر قطع الغيار.

وفقًا للتحديث الجديد، حصل كل من Nintendo Switch وSwitch OLED على تقييم 4 من 10، بينما تراجع تقييم Switch Lite من 6 إلى 3 فقط، وهو ما اعتبرته iFixit تقييمًا أكثر واقعية عند مقارنتها بالأجهزة المحمولة المنافسة.

ورغم هذا الانخفاض، تؤكد iFixit أن هناك فرصة حقيقية لرفع تقييم أجهزة Switch الحالية. إذ يمكن أن تستعيد ما يصل إلى نقطتين إضافيتين إذا قامت نينتندو ببساطة بنشر دليل رسمي للإصلاح وتوفير قطع غيار أصلية للمستخدمين.

من جهة أخرى، تأمل iFixit أن تُظهر نينتندو تحسنًا في جهاز Switch 2، وقد أكدت المنصة أنها ستقوم بتقييمه قريبًا فور إصداره، لتكشف ما إذا كانت الشركة قد حسّنت من قابلية الإصلاح في الجيل الجديد من أجهزتها.

المصدر.