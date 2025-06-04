شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطريقة الصحيحة لتشغيل شبكة 5G في مصر على جميع أنواع الهواتف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة نحو التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، تشهد مصر مساء اليوم، الأربعاء، الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس 5G، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التطور في مسيرة التنمية الرقمية للبلاد، وقد حصلت شركات الاتصالات الأربع الكبرى في مصر على الموافقات النهائية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الجيل الخامس، والتي ستتوفر للمستخدمين بدون أي رسوم إضافية، بنفس أسعار الباقات الحالية.

ما هي تقنية الجيل الخامس 5G؟

تقنية الجيل الخامس هي أحدث أجيال شبكات الاتصالات اللاسلكية، وتتميز بسرعات نقل بيانات تصل إلى أكثر من 10 أضعاف سرعة الجيل الرابع 4G، إضافة إلى تقليل زمن الاستجابة (Latency) ليصل إلى جزء من الثانية، ما يجعل الاتصال فوريًا تقريبًا.

فوائد تقنية 5G:

سرعة إنترنت عالية: تُمكن من تحميل الملفات ومقاطع الفيديو بدقة 4K أو حتى 8K في ثوانٍ معدودة.

زمن استجابة منخفض: يجعل الألعاب أونلاين والتطبيقات التفاعلية أكثر سلاسة.

دعم عدد أكبر من الأجهزة: دون التأثير على سرعة الاتصال، ما يفيد في البيئات المكتظة.

تحسين تجربة الواقع الافتراضي والمعزز بشكل كبير.

كيفية تشغيل شبكة الجيل الخامس 5G على موبايلك في مصر

1. التأكد من دعم الهاتف لتقنية 5G:

* اذهب إلى إعدادات الهاتف > حول الهاتف > تحقق من نوع الشبكة المدعومة.

* يمكنك أيضًا زيارة الموقع الرسمي للشركة المصنعة لهاتفك للتأكد من دعم 5G.

2. تحديث نظام التشغيل:

* تأكد من أن نظام تشغيل هاتفك (Android أو iOS) مُحدث لآخر إصدار لضمان التوافق مع الشبكة الجديدة.

3. التأكد من شريحة SIM (الخط):

* بعض الشرائح القديمة قد لا تدعم الجيل الخامس، تواصل مع خدمة عملاء شركة الاتصالات الخاصة بك (مثل فودافون، أورانج، اتصالات، وي) لتحديث الشريحة إذا لزم الأمر.

4. التواجد في منطقة تغطية 5G:

* يمكنك مراجعة خريطة التغطية على موقع شركة الاتصالات الخاص بك.

ملاحظات هامة:

* قد يكون استخدام 5G أكثر استهلاكًا للبطارية مقارنة بالشبكات الأقدم.

* بعض الباقات لا تدعم 5G تلقائيًا، وقد تحتاج إلى ترقية الباقة أو تفعيل الخدمة عبر التطبيق أو خدمة العملاء.

الطريقة الصحيحة لتشغيل 5G على هاتفك سواء كان أندرويد أو آيفون أولًا: خطوات تشغيل شبكة 5G على هواتف أندرويد (Android)

-التأكد من دعم الهاتف لـ شبكة 5G: افتح "الإعدادات" > "حول الهاتف" > "معلومات الشبكة".

- تحديث النظام: تأكد أن جهازك محدث لأحدث إصدار من Android لضمان دعم إعدادات 5G.

تفعيل 5G من إعدادات الشبكة:

- اذهب إلى Settings

- اضغط على SIM cards & mobile networks





- اختر الشريحة التى ترغب في تفعيل ال 5G عليها .







- اضغط على Preferred network type.





- من هنا يمكنك تحديد 5G كنوع الشبكة المفضل لديك.





-سيتم الآن تمكين تقنية 5G.

خطوات تشغيل 5G على هواتف آيفون (iPhone)

-التأكد من أن هاتفك يدعم 5G: الموديلات من iPhone 12 فما فوق تدعم 5G.

تحديث النظام: اذهب إلى "الإعدادات" > "عام" > "تحديث البرنامج"، وتأكد من أنك على آخر إصدار من iOS.

تفعيل 5G من الإعدادات:

- اذهب إلى Settings .

- منها اختر Mobile Data





- اختر الشريحة التى ترغب في تفعيل ال 5G عليها.

- اضغط على Voice & Data

- اختر من القائمة المقدمة وسيتم تمكين 5G الخاص بك.

5G On: شبكة 5G مُفعّلة لديك وستستخدمها متى كانت متاحة.

5G Auto: سيتم استخدام 5G الخاص بك عندما لا يؤدي ذلك إلى تقليل عمر البطارية بشكل كبير.