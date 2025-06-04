تكنولوجيا: تصوّر مبهر لتعديلات تصميم iOS 26 على آيفون في صور تخطف الأنظار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على مدار الأشهر الماضية، انتشرت شائعات تشير إلى أن تحديث iOS 26 القادم لهواتف آيفون سيحمل واجهة استخدام مُعاد تصميمها جذريًا، مستوحاة جزئيًا من نظام visionOS.

وقد نشر المصمم Sebastiaan de With، الشريك المؤسس لشركة Lux، مجموعة من التصورات التصميمة (Mockups) التي تُجسّد كيف يمكن أن تبدو هذه الواجهة الجديدة.

ورغم أن هذه التصورات تستند إلى الشائعات وليست مؤكدة، فإنها تُقدّم لمحة مثيرة حول كيف يمكن أن تتطور واجهة iOS بشكل كبير من حيث العمق والشفافية.

من أبرز ما تظهره هذه التصاميم أن أيقونات التطبيقات باتت تُشبه الزجاج المصنفر، مضاءة بحواف ناعمة تمنحها مظهرًا ثلاثي الأبعاد.

أما شريط القوائم السفلي الشهير، فقد انفصل عن حافة الشاشة ليصبح عائمًا فوق المحتوى، مما يُضفي طابعًا أكثر مرونة. كما صارت الأزرار مضاءة من الزاوية العلوية اليسرى، وتُسقط ظلالًا واضحة تُميزها بوضوح عن الخلفية. حتى النوافذ المنبثقة أصبحت شفافة، ما يسمح برؤية المحتوى خلفها.

اعتمد المصمم على خامات زجاجية لإضفاء طابع بصري أكثر ديناميكية، وهو ما يتضح مثلًا في تصميم مشغّل الفيديو، حيث يظهر شريط التقدم الزجاجي وكأنه يعكس ألوان المحتوى المعروض.

ويمكن للمصممين الاستفادة من هذا الزجاج لعكس الضوء أو كسره أو تمويهه، بما يُنتج تأثيرات بصرية متنوّعة قد تندمج بسلاسة في تصميم iOS 26.

من المتوقع أن تكشف أبل عن النسخة الرسمية من iOS 26 خلال مؤتمرها السنوي WWDC يوم الاثنين، 9 يونيو، لتُوضح ما إذا كانت هذه التصورات قريبة من الواقع أم لا.

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