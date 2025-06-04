تكنولوجيا: مايكروسوفت تُدمج Bing Video Creator في تطبيق Bing على الهاتف المحمول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة مايكروسوفت أداة Bing Video Creator إلى تطبيق Bing على الهواتف المحمولة، ما يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو من خلال كتابة وصف نصي فقط، وذلك باستخدام نسخة معدّلة من نموذج الذكاء الاصطناعي Sora المطوّر من قبل OpenAI. ومن المقرر أن تُطرح هذه الخدمة المجانية لاحقًا على موقع Bing الإلكتروني وقنوات أخرى.

توفّر الخدمة للمستخدمين خيارين لسرعة إنشاء الفيديوهات: العادية والسريعة، حيث يحصل الجميع على 10 أرصدة مجانية لاستخدام السرعة السريعة، بينما يمكن إنتاج عدد غير محدود من الفيديوهات باستخدام السرعة العادية.

وعند نفاد الأرصدة السريعة، يمكن للمستخدمين مواصلة الاستخدام من خلال كسب نقاط Microsoft Rewards، حيث تتيح كل 100 نقطة إنشاء فيديو إضافي واحد.

تقتصر جميع الفيديوهات الناتجة على صيغة 9:16 ومدة 5 ثوانٍ فقط، ويمكن تنزيلها خلال فترة 90 يومًا قبل أن تُحذف تلقائيًا.

كما تُضاف علامة مائية لكل فيديو وفق معيار C2PA، لتوضيح أنه ناتج عن ذكاء اصطناعي، ولتحديد هوية الجهة التي أنشأته، بما في ذلك الفيديوهات التي تتناول مواضيع مثل دعم مجتمع الميم.

شهدت تقنيات تحويل النصوص إلى فيديو تطورًا سريعًا في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت قادرة على تحويل الأوصاف المكتوبة إلى مشاهد تبدو واقعية. لكن على الرغم من ذلك، ما زالت هذه النماذج تخضع للتطوير، مما قد يؤدي إلى بعض المخرجات غير الدقيقة أو الغريبة.

وقد أُضيفت قيود إلى نموذج Sora المستخدم في Bing Video Creator بهدف منع إنشاء فيديوهات ضارة أو غير آمنة، إلا أن هذه القيود تؤثر أحيانًا على دقة أداء النموذج، حتى في تنفيذ الأفعال الشائعة.

عند اختبار الخدمة لإنشاء مقاطع مثل كلب يلعق الماء من وعاء، أو قطة تلعق قدمها، أو فتاة أنمي تلعق آيس كريم، ظهرت النتائج بشكل غير منطقي أو فشلت في عرض الحركة المطلوبة. بالمقابل، تمكّن منافس مثل SuperMaker.AI من إنتاج فيديوهات تؤدي هذه الحركات بشكل دقيق ومن دون تشوهات بصرية.

يمكن للمستخدمين حاليًا توقع نتائج أفضل عند توليد الصور، حيث إن هذه التكنولوجيا قد خضعت لتحسينات أطول وأكثر تقدمًا. ويعرض كتاب متاح على أمازون العديد من الأمثلة لفنون واقعية مذهلة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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