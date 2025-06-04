شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موعد طرح أبل لسلسلة هواتف آيفون 17.. يمكنك شراؤه فى هذا التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة أبل للإعلان عن الجيل الجديد من هواتف آيفون، حيث من المتوقع أن تطلق سلسلة آيفون 17 في الأسبوع الثاني من سبتمبر 2025، ومع اقتراب موعد الإطلاق، تتزايد التسريبات والتقارير التي تكشف عن أبرز المواصفات والتحديثات المنتظرة في هذه السلسلة الجديدة، والتي تشمل تغييرات في التصميم، تحسينات في الأداء، وتعزيزات في قدرات الاتصال.

بناءً على الجدول الزمني التقليدي لإطلاق هواتف Apple، من المرجح أن يكشف النقاب عن سلسلة iPhone 17 فى سبتمبر 2025، ربما في الأسبوع الثاني أو الثالث من الشهر، وقد حافظت الشركة على ثبات مواعيد إصدار هواتفها الذكية الرائدة على مر السنين، والتى كانت كالتالي:

iPhone 16: الإعلان في 9 سبتمبر 2024 – التوفر في 20 سبتمبر 2024

iPhone 15: الإعلان في 12 سبتمبر 2023 – التوفر في 22 سبتمبر 2023

iPhone 14: الإعلان في 7 سبتمبر 2022 – التوفر في 16 سبتمبر 2022 (و7 أكتوبر لـ Plus)

iPhone 13: الإعلان في 14 سبتمبر 2021 – التوفر في 24 سبتمبر 2021

iPhone 12: الإعلان في 13 أكتوبر 2020 – التوفر بين 23 أكتوبر و13 نوفمبر 2020 حسب الطراز

iPhone 11: الإعلان في 10 سبتمبر 2019 – التوفر في 20 سبتمبر 2019

من أبرز المستجدات المتوقعة هو إضافة طراز جديد باسم آيفون 17 إير، الذي من المتوقع أن يحل محل طراز آيفون بلس هذا العام، ويتميز بأنه أنحف وأخف وزنًا، ليكون بذلك أرفع هاتف آيفون في العصر الحديث، بالتالي من المتوقع أن تتكون التشكيلة الجديدة من آيفون 17، آيفون 17 إير، آيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس.

أما من حيث التصميم والشاشة، فمن المتوقع أن تأتي جميع الطرازات بحجم شاشة أكبر مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث سيكون حجم شاشة آيفون 17 العادي 6.3 بوصة بدلاً من 6.1 بوصة، بينما سيأتي آيفون 17 إير بشاشة 6.6 بوصة، وآيفون 17 برو بحجم 6.3 بوصة، وآيفون 17 برو ماكس بشاشة ضخمة بحجم 6.9 بوصة، كما ستشهد نسخ برو تغييرات كبيرة في التصميم مع إطار ألومنيوم أخف وأرق، وترتيب جديد لكاميرات الخلفية على شكل شريط أفقي يغطي عرض الهاتف تقريبًا.

جميع طرازات السلسلة ستدعم شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، وهي المرة الأولى التي تتوفر فيها هذه التقنية في الطرازات غير الاحترافية، كما ستعتمد أبل على طبقة مقاومة للانعكاس والخدوش لتعزيز متانة الشاشة وجودة الرؤية.

على مستوى الأداء، من المتوقع أن تعتمد نسخ آيفون 17 برو وبرو ماكس على شريحة A19 Pro الجديدة المبنية بتقنية تصنيع محسنة 3 نانومتر، مع زيادة سعة الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجابايت، مقارنة بـ8 جيجابايت في طرازات آيفون 16 برو، أما الطرازان العادي وآيفون 17 إير، فمن المرجح أن يعتمدا على شريحة A19 مع 8 جيجابايت رام، كما يتوقع اعتماد تقنية تبريد تعتمد على غرفة تبخير للحفاظ على درجات حرارة الهاتف أثناء الاستخدام المكثف.

في جانب الكاميرات، يشاع أن جميع هواتف السلسلة ستأتي بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل مع عدسة بستة عناصر، لتحسين جودة السيلفي بشكل كبير مقارنة بالأجيال السابقة، أما آيفون 17 برو ماكس، فمن المتوقع أن يحتوي على نظام كاميرا خلفية ثلاثي بدقة 48 ميجابكسل، يشمل عدسات واسعة وفائقة الاتساع وتلي فوتو، مع إمكانية تقريب بصري يصل إلى 5 مرات.

من حيث الاتصال، تخطط أبل لتزويد جميع طرازات آيفون 17 بشريحة واي فاي مخصصة تدعم معيار Wi-Fi 7، وبالنسبة للبطارية يتوقع تحسين عمر البطارية، مع احتمال تصنيع أبل لبطارياتها الخاصة لأول مرة، إضافة إلى اعتماد طريقة جديدة في لصق البطارية تتماشى مع أهداف الشركة في الاستدامة.