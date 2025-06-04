شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل قد تتخلى عن "الجزيرة الديناميكية" في آيفون 2026 لصالح شاشة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير تحليلية حديثة أن شركة آبل تدرس إحداث تغيير جذري في تصميم هواتف آيفون اعتبارًا من عام 2026، وذلك بالتخلي عن ميزة "الجزيرة الديناميكية لصالح شاشة أمامية كاملة بدون أي انقطاع، وهو ما قد يمثل أكبر تحول في هوية التصميم الأمامي للهاتف منذ سنوات.

وبحسب كل من المحلل التقني الشهير مينج-تشي كوو والصحفي المتخصص في الصناعة واين ما، فإن خارطة طريق آبل المستقبلية لهواتف آيفون تتضمن إزالة "الجزيرة الديناميكية" التي ظهرت لأول مرة في iPhone 14 Pro.

وتشير التوقعات إلى أن طرازات iPhone 18 Pro المقررة العام المقبل، قد تأتي بثقب صغير للكاميرا الأمامية، وهو تصميم يشبه ما تعتمده العديد من هواتف أندرويد حاليًا، في خطوة انتقالية نحو تبني شاشة كاملة دون أي فتحات مستقبلًا.

تشير التسريبات إلى أن آبل قد تتبنى دورة إطلاق مزدوجة لهواتف آيفون في 2026، بحيث يتم طرح الطرازات العادية في النصف الأول من العام، بينما يتم الكشف عن الطرازات المتقدمة مثل iPhone 18 Pro وiPhone 18 Air وPro Max في النصف الثاني، كما تتزايد التوقعات حول إمكانية إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي ضمن هذه الدورة.

لماذا تتخلى آبل عن "الجزيرة الديناميكية"؟

من المعروف أن آبل تعتمد على التغييرات التصميمية كجزء من إعادة تعريف الأجيال الجديدة من أجهزتها، ويتوقع أن يكون هذا التحول جزءًا من عملية إعادة ابتكار بصرية وتقنية للهاتف، تشمل اعتماد تقنيات جديدة مثل الكاميرات المدمجة أسفل الشاشة، مما يوفر واجهة عرض أكثر اتساعًا ونقاءً.

ويعتقد المحللون أن هذا التحول لن يكون مجرد تغيير في الشكل، بل سيترافق مع تحسينات كبيرة على مستوى الشاشة، مما يعزز من مكانة آبل في سباق الابتكار في تقنيات العرض، لا سيما أمام منافسين مثل سامسونج الذين خاضوا تجارب مشابهة لكن دون نجاح واضح حتى الآن.

حينما طرحت آبل "النوتش" لأول مرة، تبعتها معظم الشركات المنافسة، لكن سرعان ما طورت تلك الشركات مفاهيم جديدة لتتفوق من حيث التصميم، ثم جاءت "الجزيرة الديناميكية" كحل وسط بين الشكل والوظيفة، وحققت نجاحًا واضحًا بفضل تكاملها العميق مع نظام iOS.

لكن خلال العامين الماضيين، بدأت بعض الشركات المنتجة لهواتف أندرويد في تقديم حلول مشابهة، ما قلل من تميز آبل، وبالتالي فإن خطوة مثل التحول إلى شاشة كاملة قد تعيد تعريف هوية آيفون وتعيد لآبل دورها الريادي في تصميم الهواتف الذكية.

ورغم أن آبل لم تؤكد رسميًا هذه التسريبات، إلا أن دقة المصادر وترابطها يشيران إلى أن تغييرًا كبيرًا قادم في تصميم آيفون خلال عامين على الأكثر.