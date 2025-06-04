شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لإطلاق سلسلة هواتف بيكسل 10 خلال أشهر والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة جوجل لإطلاق الجيل العاشر من هواتف بيكسل، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن سلسلة بكسل 10 الجديدة في موعد مبكر هذا العام، قد يكون في نهاية يونيو أو يوليو، بدلًا من موعد الإطلاق المعتاد في أكتوبر، ويأتي هذا بعد أن كسرت جوجل تقليدها العام الماضي مع سلسلة بكسل 9 التي أُعلنت في أغسطس وطرحت في سبتمبر.

وتشير التقارير إلى أن جوجل ستستضيف حدثًا خاصًا في لندن يوم 27 يونيو ضمن برنامج Pixel Superfans، حيث سيحصل عدد محدود من المعجبين على فرصة تجربة الأجهزة الجديدة قبل الإطلاق الرسمي.

ويرتقب أن تعتمد هواتف Pixel 10 على شريحة Tensor G5 الجديدة، التي تصنعها شركة TSMC، مما قد يحسن أداء الهواتف ويقلل من مشاكل الحرارة وكفاءة البطارية التي عانت منها الشرائح السابقة، كما ستعمل الهواتف بنظام أندرويد 16، مع تركيز كبير على ميزات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في تطبيقات الكاميرا وأدوات تحرير الصور والفيديو.

من المتوقع أن تأتي نسخة Pixel 10 الأساسية لأول مرة بكاميرا ثلاثية العدسات، مع بعض التنازلات في جودة المستشعرات مقارنة بنسخ Pro، أما التصميم فمن المتوقع أن يستمر في نفس لغة تصميم Pixel 9 مع تحسينات طفيفة في النحافة.

وفيما يخص الأسعار، من المتوقع أن تبقى أسعار النسخ الأساسية وPro مماثلة للجيل السابق، بينما قد يشهد إصدار Pro XL زيادة بسيطة، في حين قد تنخفض أسعار نسخة Pixel 10 Pro Fold القابلة للطي مقارنة بالعام الماضي.

ينتظر أن تؤكد جوجل هذه التفاصيل رسميًا خلال الأسابيع المقبلة مع إطلاق الهواتف في الأسواق.