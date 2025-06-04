شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيورالينك تجمع 650 مليون دولار في جولة تمويل جديدة وتُقيَّم بـ9 مليارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Neuralink، المتخصصة في تطوير واجهات الدماغ الحاسوبية والمملوكة لإيلون ماسك، عن إغلاق جولة تمويل من الفئة E بقيمة 650 مليون دولار، وذلك وفقًا لما جاء في منشور رسمي على مدونة الشركة يوم الإثنين.

وتضم قائمة المستثمرين المشاركين في هذه الجولة نخبة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري، من بينها ARK Invest، وFounders Fund، وSequoia Capital، وThrive Capital، بالإضافة إلى مستثمرين آخرين.

تُعد هذه الجولة أكبر استثمار تحصل عليه الشركة حتى الآن، بعد أن جمعت سابقًا 280 مليون دولار في جولة التمويل من الفئة D عام 2023، وأتبعتها بشريحة إضافية قيمتها 43 مليون دولار في وقت لاحق من نفس العام.

ومنذ تلك الجولة، حققت نيورالينك تقدمًا ملحوظًا في تقنيتها الخاصة بشرائح الدماغ، حيث أعلنت الشركة أنها أجرت تجارب سريرية بشرية جديدة، وشملت زرع شرائح دماغية لدى خمسة أشخاص يعانون من شلل شديد، في خطوة تُعدّ الأبرز منذ تأسيس الشركة.

وفي مايو الماضي، حصلت نيورالينك على تصنيف جهاز رائد (Breakthrough Device) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وهو برنامج يهدف إلى تسريع وتيرة تطوير وتقييم ومراجعة التقنيات الطبية التجريبية.

ووفقًا لما نقلته منصة Semafor الأسبوع الماضي، فإن الجولة الجديدة تُقيّم قيمة نيورالينك السوقية عند نحو 9 مليارات دولار قبل الاستثمار (pre-money)، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في مستقبل الواجهات الدماغية كحلول طبية وتقنية ثورية.

تسعى نيورالينك إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل الإنسان مع الأجهزة، وذلك من خلال تطوير شرائح مزروعة في الدماغ تتيح للمصابين بالشلل أو الأمراض العصبية التحكم في الحواسيب والأجهزة باستخدام أفكارهم فقط. ورغم التحديات الطبية والتنظيمية الهائلة، فإن التقدم المحرز يُشير إلى اقتراب التكنولوجيا من الاستخدامات الواقعية، بدعم مالي ومعنوي متزايد من وادي السيليكون.