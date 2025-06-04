شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح لمستخدمى أندرويد إنشاء بوتات دردشة مخصصة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن منصة واتساب تختبر ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي على منصة أندرويد تُمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مخصصة، ووفقًا لمتتبع الميزات، تُطلق ميتا الميزة لمجموعة مختارة من مُختبري النسخة التجريبية، وقد يحصل عليها المزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتيح هذه الميزة، المتوفرة بالفعل على انستجرام وماسنجر، للمستخدمين وصف غرض روبوت الدردشة وشخصيته وحتى مظهره، وبمجرد إنشائه، يُمكن للمستخدم إجراء محادثات فردية مع روبوت الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لمتتبع ميزات واتساب WABetaInfo، تُضيف ميتا أخيرًا ميزة إنشاء روبوتات الدردشة المدعومة بـ AI Studio إلى واتساب، وقد رُصدت الميزة الجديدة في تحديث واتساب التجريبي لأجهزة أندرويد 2.25.18.4، والمتوفر عبر متجر Play.

ومع هذا التحديث، يُقال إن منصة المراسلة الفورية قد أطلقت ميزة "إنشاء روبوت ذكاء اصطناعي" لمجموعة مختارة من مُختبري النسخة التجريبية، وبناءً على صورة للميزة التي نشرها مُتتبّع الميزات، يبدو أن عملية إنشاء روبوت الدردشة المُخصّص بالذكاء الاصطناعي تُشبه عملية إنشاء روبوت الدردشة على انستجرام وماسنجر، ويُقال إنها مُتاحة ضمن علامة تبويب جديدة في "استوديو الذكاء الاصطناعي"، والتي تحتوي أيضًا على روبوتات دردشة مُعدّة مُسبقًا يُمكن للمستخدمين التواصل معها.

ولإنشاء روبوت دردشة مُخصّص بالذكاء الاصطناعي، يجب على المستخدمين أولًا كتابة مُوجّه يصف دوره والغرض منه، ويُمكن للمستخدمين وصف روبوت الدردشة الخاص بهم بالتفصيل باستخدام ما يصل إلى 1000 حرف، وبعد ذلك، سيُطلب منهم تحديد سمات شخصية الروبوت.

وسيقترح واتساب بعض السمات بناءً على الوصف، ومع ذلك، يُمكن للمستخدمين أيضًا إضافة سماتهم الخاصة، وبالمثل، سيُطلب من المستخدمين أيضًا تحديد دور روبوت الدردشة، من أمثلة هذه الأدوار: مُساعد، مُرشد، مُعلّم، إلخ.

بعد ذلك، سيتمكن المستخدمون من اختيار صورة رمزية لروبوت الدردشة، سيقترح واتساب صورة رمزية بناءً على المعلومات المُشاركة. ومع ذلك، يُمكن للمستخدمين تعديل الصورة أو إنشاء صورة جديدة باستخدام مُوجّهات نصية، وبمجرد اكتمال هذه الخطوات، سيُنشئ استوديو الذكاء الاصطناعي روبوت دردشة ذكي جديد ومُخصص يُمكن للمستخدمين بدء التحدث معه.

ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان مُستخدمو واتساب سيتمكنون من مُشاركة روبوتات الدردشة الذكية الخاصة بهم مع المُستخدمين، ولكن بما أن مُستخدمي إنستغرام وماسنجر يُمكنهم ذلك، فمن المُرجح أن يكون هذا الخيار مُتاحًا. وقد أشار مُتتبع الميزات إلى أن المزيد من مُختبري النسخة التجريبية سيتمكنون من الوصول إلى الميزة في الأسابيع المُقبلة، ومع ذلك، لا يوجد أي معلومات حول موعد إطلاقها لجميع المُستخدمين.