تكنولوجيا: إطلاق رسمي لهاتف ZTE Blade A76 بمواصفات اقتصادية جذابة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ZTE رسميًا عن هاتف جديد ضمن سلسلة Blade، وهو Blade A76، والذي تم إدراجه على الموقع الرسمي للشركة في بلغاريا، مع الكشف عن بعض المواصفات الرئيسية.

يأتي الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.75 بوصة بدقة +HD، مع تصميم نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية. ويعتمد الهاتف على معالج يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنًا بـ 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

من الجهة الخلفية، يضم الهاتف وحدة كاميرا دائرية تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، بجانب مستشعر مساعد لم يتم الكشف عن تفاصيله، بالإضافة إلى فلاش LED.



يبلغ سُمك الهاتف 8.2 ملم، ويحمل تصنيف مقاومة IP54، ما يمنحه حماية جزئية من الغبار ورذاذ الماء. وتم عرض الهاتف باللونين الأسود والأزرق.

حتى الآن، لم تكشف ZTE عن جميع التفاصيل المتعلقة بالهاتف، لكن من المتوقع أن يتم الإعلان الكامل عنه قريبًا.

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