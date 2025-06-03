شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح إنشاء "اسم مستخدم" بدلًا من الرقم الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد تطبيق واتساب لإطلاق واحدة من أكثر ميزاته المرتقبة منذ سنوات، حيث سيتيح للمستخدمين لأول مرة إمكانية إخفاء أرقام هواتفهم أثناء الدردشة، وذلك من خلال إنشاء “اسم مستخدم” خاص للتواصل دون الحاجة لمشاركة الرقم الشخصي.

وبحسب موقع WABetaInfo، فقد ظهرت الميزة الجديدة ضمن إصدار تجريبي حديث للتطبيق، مما يشير إلى أن واتساب بات في المراحل الأخيرة من اختبار واجهة هذه الميزة وآلية عملها، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا قريبًا.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

عند تفعيل ميزة “اسم المستخدم”، سيتمكن المستخدم من اختيار معرف فريد له، تمامًا كما هو الحال في تطبيقات مثل تيليغرام أو إنستغرام. وبالتالي، لن يكون من الضروري مشاركة رقم الهاتف عند التواصل مع أشخاص جدد أو في المحادثات الجماعية، حيث سيظهر “اسم المستخدم” بدلًا من الرقم.

وتضع واتساب مجموعة من الشروط لإنشاء اسم مستخدم آمن وسهل الاستخدام، منها:

• أن يحتوي الاسم على حرف واحد على الأقل.

• عدم البدء بـ “www”.

• يُسمح باستخدام الحروف الصغيرة، الأرقام، النقاط، والشرطات السفلية فقط.

• عند تأكيد اسم المستخدم، سيحصل المستخدم على تأثير بصري احتفالي (confetti animation) داخل التطبيق.

كما كشفت المنصة أن تغيير اسم المستخدم لاحقًا سيُبلغ به باقي المستخدمين تلقائيًا عبر رسالة نظام، على غرار إشعارات تغيير صورة الملف الشخصي أو رقم الهاتف.

هل يمكن إخفاء الرقم تمامًا؟

حتى الآن، لم تؤكد واتساب ما إذا كانت ستوفر خيارًا لإخفاء الرقم عن جميع جهات الاتصال الحالية. الميزة المُعلن عنها تقتصر على منع المستخدمين الجدد — الذين لا يملكون رقمك — من رؤيته، حيث سيظهر لهم اسم المستخدم فقط.

ومن المزايا الأخرى المتوقعة أن تُضاف لاحقًا، أداة للتحقق من توفر اسم المستخدم المُراد استخدامه، والتي من المرجّح أن تظهر أولًا عبر إصدار واتساب ويب.

تعزيز كبير للخصوصية

يمثّل هذا التحديث تحوّلًا جوهريًا في طريقة استخدام واتساب، الذي لطالما ارتبط بالدردشة عبر أرقام الهواتف. وبمجرد إطلاق الميزة رسميًا، ستمنح المستخدمين مستوى أعلى من الخصوصية والتحكم في بياناتهم الشخصية، خصوصًا عند التعامل مع الغرباء أو في المجموعات العامة.

ورغم عدم وجود موعد إطلاق رسمي حتى الآن، تشير المؤشرات إلى أن الميزة على وشك الانطلاق، ما يُعد خبرًا سارًا لمن طالما تمنوا التواصل على واتساب دون الحاجة لمشاركة رقم الهاتف.