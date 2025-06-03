تكنولوجيا: إيلون ماسك يتحدى WhatsApp بإطلاق روبوت المحادثة XChat

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ابتداءً من يونيو 2025، سيبدأ تطبيق X (تويتر سابقًا) في إدخال تغيير تدريجي على قسم الرسائل الخاصة، إذ ستظهر تبويبة جديدة تحمل اسم “Chat” ضمن التطبيق وعلى موقع الويب، تمهيدًا لإطلاق خدمة XChat التي تهدف إلى منافسة تطبيقات مثل واتساب وتليجرام.

إذا كنت من مستخدمي X بانتظام، فمن المحتمل أن تلاحظ ظهور التبويبة الجديدة “Chat” خلال الأيام القليلة القادمة. عند النقر عليها، ستجد رسائلك السابقة، ولكن بأسلوب مختلف تمامًا عن الذي اعتدت عليه.

فإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة X، يطمح من خلال هذه الخطوة إلى دخول سوق تطبيقات المراسلة الذكية، ليكون منافسًا مباشرًا لأبرز خدمات المحادثة الفورية.

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن XChat سيقدم جميع الميزات التي توفرها التطبيقات الأخرى المعنية بالخصوصية والسرية. إذ ستُشفّر الرسائل باستخدام بيئة Rust التقنية، ما يمنح المستخدمين أمانًا عاليًا.

وبذلك تسعى X إلى ترسيخ موقعها كلاعب أساسي في هذا المجال، متجاوزةً المنصات الحالية التي تتنافس معها.

ومن أبرز خصائص XChat: القدرة على إجراء محادثات جماعية، إرسال ملفات كبيرة، تفعيل الوضع المؤقت للمحادثات، بالإضافة إلى إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لن تكون قادرة على الوصول إلى محتوى المحادثات، نظرًا لأن التطبيق سيكون مشفرًا بالكامل، وسيتطلب رمزًا لفتح الرسائل.

لكن في المقابل، هناك نقطة ضعف مهمة: استخدام XChat يتطلب امتلاك حساب على X، على عكس واتساب أو ماسنجر، اللذين يعملان كتطبيقات مستقلة.

ومع ذلك، من المحتمل أن تُطلق X إصدارًا منفصلًا للتطبيق في المستقبل القريب، كما فعلت سابقًا مع المساعد الذكي Grok.

وقد بدأ بعض المستخدمين بالفعل في استخدام XChat، خاصة المشتركين في الخدمة المميزة “Premium” داخل الولايات المتحدة، منذ الأول من يونيو 2025.

أما باقي المستخدمين حول العالم، فعليهم الانتظار قليلًا، إذ لم تُحدّد الشركة موعدًا رسميًا للإطلاق الكامل، رغم أن الأيام القادمة ستشهد أول اختبار واسع النطاق للخدمة الجديدة.

ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن XChat من الاقتراب من واتساب وتليجرام وربما التفوق عليهما؟ الإجابة ستتضح خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة داخل سوق تطبيقات المراسلة الذي لا يزال في توسّع مستمر.

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