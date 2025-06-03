شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bing يُطلق مولد فيديو مجاني مدعومًا بنموذج Sora من OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيق Bing تحمل اسم Bing Video Creator، وهي أداة تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى نموذج Sora المطور من قبل OpenAI.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها التي توفر فيها OpenAI الوصول إلى نموذج Sora بشكل مجاني، بعد أن كان متاحًا فقط للمستخدمين المشتركين بنظام مدفوع. ويأتي هذا الإطلاق في إطار الشراكة المستمرة بين مايكروسوفت وOpenAI، حيث تسعى الشركتان إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في منتجات يومية يستخدمها الملايين.

في المرحلة الحالية، فإن أداة Bing Video Creator غير متاحة على أجهزة الحاسوب المكتبي، ويمكن الوصول إليها فقط عبر تطبيق Bing على الهواتف الذكية، ورغم توفر خيار “الوضع السريع”، فإن عملية إنشاء الفيديو قد تستغرق عدة ساعات، مما يعكس التعقيد الحسابي الكبير الذي تتطلبه هذه التقنية الجديدة.

ويستطيع جميع المستخدمين، بشرط تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft، إنشاء ما يصل إلى 10 مقاطع فيديو مجانًا، بعد ذلك، تُحتسب تكلفة كل فيديو إضافي بقيمة 100 نقطة من نقاط Microsoft Rewards، وهي نقاط يحصل عليها المستخدمون عند البحث باستخدام محرك Bing أو إجراء عمليات شراء من متجر Microsoft، على سبيل المثال، يحصل المستخدم على 5 نقاط مقابل كل عملية بحث من جهاز الحاسوب، بحد أقصى 150 نقطة يوميًا.

ويمكن للمستخدم حاليًا إنشاء ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز كل منها 5 ثوانٍ في آنٍ واحد، ولا توجد في الوقت الراهن خيارات لتعديل مدة الفيديو، كما يتم إنشاء المقاطع في نسبة عرض إلى ارتفاع عمودية (9:16)، ما يُشير إلى استهداف منصات مثل TikTok وInstagram، في حين أعلنت مايكروسوفت أن دعم المقاطع الأفقية قادم قريبًا.

تُعتبر هذه الإضافة نقلة نوعية في عالم أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لعامة المستخدمين، حيث أصبح بإمكان أي شخص توليد محتوى مرئي احترافي من مجرد وصف نصي بسيط، ومع تزايد الاهتمام بتقنيات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد يشكل Bing Video Creator منصة قوية للمبدعين وصنّاع المحتوى على شبكات التواصل.