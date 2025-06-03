شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تصميم كاميرات سلسة هواتف iPhone 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025، نشر الحساب الشهير @MajinBuOfficial على منصة X (تويتر سابقًا) صورة مسربة لما قيل إنه واقي عدسة الكاميرا الخاص بجميع طرازات iPhone 17.

يُظهر التسريب أربعة تصميمات مختلفة لوحدات الكاميرا، مما يكشف عن الفروق بين iPhone 17، iPhone 17 Air، iPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max.

تغييرات لافتة في تصميم iPhone 17 Air

وفقًا للصورة، يبدو أن iPhone 17 Air سيأتي بوحدة كاميرا خلفية مزدوجة مرتبة أفقيًا داخل إطار بيضاوي، وهو تصميم يذكرنا بهواتف آيفون الأقدم مثل iPhone 7 Plus، ويشكل تحولًا واضحًا عن الترتيب القطري المعتمد في طرازات السنوات الأخيرة من النسخة الأساسية.

هذا التغيير في الشكل قد يكون مرتبطًا بالتصميم النحيف المتوقع للهاتف، إذ تشير تقارير سابقة إلى أن iPhone 17 Air سيكون أنحف آيفون في تاريخ الشركة، مع جسم فائق الرقة يدمج الأداء العالي بالشكل الأنيق.

Pro وPro Max.. تصميم مألوف وتحسينات كاميرا مرتقبة

أما طرازا iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، فيحتفظان بالتصميم الثلاثي للكاميرات داخل إطار مربع، مع وجود حساس إضافي. اللافت أن التصميم يبدو متطابقًا تقريبًا مع سلسلة iPhone 16 Pro، ما يرجّح أن التغييرات المرتقبة ستكون على مستوى المواصفات الداخلية، مثل العدسات والمستشعرات، وليس الشكل الخارجي.

هذه التوقعات تتماشى مع تقارير ذكرت أن Apple تعمل على تحسينات كبيرة في التصوير الليلي والتقريب البصري، بالإضافة إلى زيادة قدرات الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور والفيديو.

iPhone 17 الأساسي.. تصميم أكثر بساطة

النسخة الأساسية من iPhone 17 تظهر بوحدة كاميرا مزدوجة مرتبة بشكل قطري داخل إطار مربع صغير نسبيًا، وهو ما يعكس سعي آبل إلى التمييز بين النسخ المختلفة من حيث الشكل والمواصفات، مع الحفاظ على بساطة التصميم في الطراز الأساسي.

ما المنتظر في WWDC 2025؟

تأتي هذه التسريبات في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن ما ستكشفه آبل خلال مؤتمر المطورين الأسبوع المقبل. ومع التركيز على البرمجيات مثل iOS 26 وApple Intelligence، إلا أن لمحات من أجهزة مستقبلية مثل iPhone 17 Air قد تظهر خلال الحدث، ولو بشكل جزئي.

في الوقت الذي تظل فيه كل هذه المعلومات غير مؤكدة حتى الآن، فإن تسريبات Majin Bu غالبًا ما تكون دقيقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتصميمات الخارجية وملحقات الهواتف، ما يضيف مصداقية إلى ما تم تداوله اليوم.

تكشف التسريبات الحديثة عن تغيير كبير في تصميم كاميرات iPhone 17 Air وتحديثات محتملة في النسخ Pro وPro Max، ما يشير إلى أن آبل قد تكون بصدد إعادة رسم هوية سلسلة iPhone 17 بالكامل. وبينما ننتظر الإعلان الرسمي، تبقى هذه التفاصيل مثيرة للاهتمام وتعكس تطلعات المستخدمين نحو أجهزة أنحف وأكثر تطورًا بصريًا وذكاءً تقنيًا.