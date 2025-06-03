شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور أزرارًا لمسية صلبة لهواتف آيفون وساعة أبل وآيباد والان مع تفاصيل الخبر

استأنفت شركة آبل جهودها لتحديث هواتف آيفون بأزرار لمسية صلبة وفقًا لمُسرّب معلومات ، وقد تتوسع مبادرة الشركة لاستبدال الأزرار الميكانيكية في هواتفها الذكية لتشمل Apple Watch وiPad، في عام 2022، زعمت التقارير أن أول هاتف من الشركة مزود بأزرار لمسية سيكون iPhone 15، لكن خطط الشركة أُجِّلت بسبب مشاكل في التصنيع، وكانت طُرز iPhone السابقة للشركة المزودة بمستشعر Touch ID مزودة بزر رئيسي لمسي.

وصرح مُسرب معلومات يُعرف باسم Instant Digital فى منشور على Weibo أن Apple تعمل على إضافة أزرار لمسية إلى "مجموعة منتجاتها الكاملة"، وكان المُسرب قد ادعى سابقًا أن الشركة استأنفت العمل على مبادرة "مشروع بونجو"، وزعم الآن أن Apple تدرس إضافة أزرار لمسية إلى أجهزة iPad وApple Watch.

إن استخدام أزرار الحالة الصلبة في هواتف iPhone وغيرها من المنتجات له مزايا عديدة، أبرزها تحسين المتانة ، فالزر لا يحتوي على أي أجزاء متحركة ، ومن المزايا الأخرى القدرة على استشعار الضغط على زر الحالة الصلبة بقوة أو بخفة، وتنفيذ إجراءات مختلفة تبعًا لذلك.

وإذا صحّت ادعاءات المُسرّب، فقد استأنفت الشركة العمل على أزرار لمسية لهاتف iPhone، بعد أشهر من تأجيل المشروع بسبب تحديات الإنتاج ، وكان محلل شركة TF Securities International، مينج تشي كو، قد توقع سابقًا أن سلسلة iPhone 15 ستحتوي على أزرار مُحسّنة ، وكان من المُتوقع أيضًا أن يصل iPhone 16 مزودًا بهذه الأزرار العام الماضي.

في حين لم يُصدر هاتفا iPhone 15 وiPhone 16 بأزرار لمسية، وتُشير Instant Digital إلى أن هذا التأخير لم يكن بسبب مشاكل في التصنيع، بل إن Apple تعمل على منع اللمسات العرضية وتوفير الاستجابة التي يوفرها الزر المادي، وفقًا للمُسرِّب.

وأضافت آبل، بالفعل أزرارًا لمسية إلى طرز iPhone القديمة، بدءًا من iPhone 7 وصولًا إلى iPhone SE (2022) ، وتميزت هذه الهواتف بزرٍّ صلب يوفر استجابة لمسية باستخدام محرك اللمس داخل الهاتف الذكي.

حتى لو تمكنت آبل من حل مشاكل الأزرار اللمسية الحالية، فليس من الواضح متى تخطط آبل لطرح هذه الأزرار في هواتفها الذكية ، وقد يضطر المستخدمون إلى الانتظار بضع سنوات قبل أن تطرح الشركة منتجات جديدة مزودة بأزرار لمسية صلبة ربما سلسلة iPhone 18 أو iPhone 19 في عامي 2026 و2027 على التوالي.