تكنولوجيا: هاتف Vivo X Fold5 سيكون أخف من X Fold3 بوزن أقل من 219 جرامًا حسب فيديو تشويقي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتنافس الشركات الرائدة في مجال الهواتف القابلة للطي على تقليل وزن وسمك أجهزتها، وليس فقط تحسين تصميمها أو أدائها.

وقد نشر Boxiao Han، أحد التنفيذيين في شركة فيفو، مقطع فيديو يُظهر فيه عملية وزن هاتف vivo X Fold3 إلى جانب النموذج الجديد vivo X Fold5، ويبدو بوضوح أن الأخير أخف وزنًا.

لكن، ما الوزن بالضبط؟ فيفو لم تكشف عن الرقم الرسمي حتى الآن، إلا أن المعروف هو أن X Fold3 يزن 219 جرامًا، مما يعني أن X Fold5 سيكون أخف من ذلك بشكل مؤكد.

وبحسب المواصفات المُسرّبة، من المتوقع أن يبلغ سمك X Fold5 عند فتحه 4.3 ملم، و9.33 ملم عند إغلاقه، في حين أن X Fold3 يبلغ 4.7 ملم و10.2 ملم على التوالي.

صحيح أن بعض الأجهزة الأخرى مثل Oppo Find N5 أنحف (4.2 ملم عند الفتح و8.9 ملم عند الإغلاق)، لكنها أثقل بوزن 229 جرامًا. ويُشاع أيضًا أن هاتف Galaxy Z Fold7 من سامسونج سيأتي بنفس السمك (4.2/8.9 ملم)، لكن وزنه لا يزال مجهولًا.

من جهة الأداء، سيعمل vivo X Fold5 على معالج Snapdragon 8 Gen 3، نفس المعالج الموجود في طراز Fold3 Pro، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

والكاميرا الخلفية ستضم ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل، من بينها عدسة تيليفوتو للتقريب البصري حتى 3x، إلى جانب كاميرتين أماميتين بدقة 32 ميجابكسل، واحدة على كل شاشة.

أما الشاشة الداخلية فستكون بمقاس 8.03 بوصة، بدقة +2K ومعدل تحديث 120Hz، بينما ستأتي الشاشة الخارجية بمقاس 6.53 بوصة من نوع LTPO OLED وبتردد 120 هرتز كذلك. وتبلغ سعة البطارية المُتوقعة 6000 ميلي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقدرة 90 واط ولاسلكي بقدرة 30 واط.

حتى الآن، لم تؤكد فيفو رسميًا هذه المواصفات، لكن من المنتظر أن تكشف عن X Fold5 إلى جانب هاتف X200 FE في العاشر من يوليو المقبل.

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