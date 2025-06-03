تكنولوجيا: تسريب ألوان وأسعار Nothing Phone (3) و Nothing Headphone (1) قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nothing للكشف عن أول هاتف رائد حقيقي لها، Phone (3)، خلال شهر يوليو المقبل، وقد ظهرت اليوم تسريبات جديدة تكشف عن ألوان وأسعار هذا الجهاز، بالإضافة إلى أول سماعات رأس تُطلقها الشركة.

وبحسب ما نقله أحد المسربين عبر منصة X، سيأتي هاتف Nothing Phone (3) بلونين فقط: الأبيض والأسود. وسيبدأ سعر الهاتف من 799 دولارًا أمريكيًا لنسخة تضم 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، بينما ستصل النسخة الأعلى إلى 899 دولارًا مع 16 جيجابايت من الذاكرة و512 جيجابايت من السعة التخزينية.

اللافت في هذا التسريب هو الإشارة إلى أسعار بالدولار الأمريكي، وهو ما يثير التساؤلات حول نية الشركة في إطلاق الهاتف بشكل رسمي في الأسواق الأمريكية، وليس فقط من خلال برنامج تجريبي للمطورين كما فعلت سابقًا.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن الهاتف لن يحمل واجهة Glyph المضيئة المعهودة من Nothing، إلا أن الشائعات تقترح إمكانية استبدالها بشاشة dot-matrix قابلة للتخصيص.

أما على صعيد الصوتيات، فتعمل الشركة حاليًا على إطلاق أول سماعة رأس تغطي الأذنين تحت اسم Nothing Headphone (1). ومن المتوقع أن تتوفر هذه السماعات بلوني الأبيض والأسود أيضًا، بسعر يبلغ 299 دولارًا، مع تاريخ إصدار محدد في 30 سبتمبر المقبل.

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