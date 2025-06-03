شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع 2 مليون نسخة من لعبة Elden Ring Nightreign فى اليوم الأول لإطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة FromSoftware المطورة للعبة Elden Ring Nightreign، وهي لعبة بقاء متعددة اللاعبين مستقلة، بيع مليوني نسخة يوم إطلاقها.

وقد حققت اللعبة هذا الإنجاز على الرغم من شكاوى اللاعبين من مشاكل في التوفيق بين اللاعبين وأخطاء أخرى، وقد أقرت FromSoftware بوجود هذه المشاكل التقنية واقترحت بعض الخطوات لإصلاح التوفيق بين اللاعبين في اللعبة.

ومن المقرر أيضًا أن يحصل Elden Ring Nightreign على تحديث سيُقدم إصلاحات للأخطاء وتحسينات في وضع اللعب الفردي.

Elden Ring Nightreign تبيع 2 مليون نسخة

شكر المطور اللاعبين وأكد بيع مليوني نسخة من اللعبة في منشور على X وحققت لعبة Elden Ring Nightreign أيضًا إصدارًا أوليًا رائعًا على Steam، وتجاوز عدد لاعبيها المتزامنين في ذروة اللعبة 3,13,000 لاعب، لتصبح واحدة من أكثر الألعاب لعبًا على المنصة منذ إطلاقها.

إصدارات Elden Ring Nightreign

مع ذلك، لم يخلو الإطلاق من بعض المشاكل التقنية، فقد أبلغ اللاعبون عن أخطاء ومشاكل في التوفيق بين اللاعبين وضبط مستوى صعوبة اللعب الفردي. وستصدر FromSoftware تحديثًا يُركز على تحسينات وضع اللعب الفردي وإصلاح الأخطاء هذا الأسبوع ، وسيُسهّل التحديث 1.02 اللعبة قليلًا على اللاعبين الفرديين، بإضافة ميزة "الإحياء التلقائي عند الهزيمة"، التي تتيح الإحياء مرة واحدة في كل ليلة من معارك الزعماء، وزيادة عدد الرموز الرونية المكتسبة في البعثات الفردية.

وفى سلسلة منشورات على X، قدمت FromSoftware أيضًا اقتراحات للاعبين الذين يواجهون مشاكل في التوفيق بين اللاعبين ، طلب ​​الاستوديو من اللاعبين إعادة تشغيل عملية التوفيق بين اللاعبين للعثور على لاعبين آخرين على PS4 و PS5 ، يتعين على اللاعبين التحقق من نوع NAT لشبكتهم، حيث أكد الاستوديو أن نوع NAT 3 قد يؤثر على التوفيق بين اللاعبين على شبكة PlayStation Network.

ويمكن لمستخدمي PlayStation التوجه إلى الصفحة الرئيسية > الإعدادات > الشبكة > حالة الاتصال > التحقق من حالة الاتصال للتحقق من نوع NAT الخاص بهم.

وقبل إطلاق اللعبة، أعلنت FromSoftware أنها تدرس إضافة طور لعب ثنائي إلى Elden Ring Nightreign كجزء من تحديث ما بعد الإطلاق. ووفقًا لمخرج اللعبة، جونيا إيشيزاكي، فقد تم "تجاهل" طور اللعب الثنائي أثناء التطوير، مع التركيز بشكل كبير على تطوير اللعبة لتلائم اللعب التعاوني لثلاثة لاعبين واللعب الفردي.

وصدرت لعبة Elden Ring Nightreign في 30 مايو على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، وبلايستيشن 4، وبلايستيشن 5، وإكس بوكس ​​ون، وإكس بوكس ​​سيريس إس/إكس ، اللعبة جزء مستقل من سلسلة Elden Ring، مع التركيز على اللعب التعاوني، ويمكن للاعبين الانضمام إلى فرق من ثلاثة لاعبين أو اللعب منفردين لمحاربة زعماء مختلفين وخوض تحديات بيئية على خريطة متقلصة، الهدف هو البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاث ليالٍ ثم هزيمة الزعيم الأخير.