شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق سلسلة هواتف بيكسل 10 مبكرًا عن موعدها.. اعرف امتى والان مع تفاصيل الخبر

فاجأت جوجل عشاق الهواتف الذكية بإطلاقها سلسلة هواتف Pixel 9 قبل الموعد المتوقع العام الماضي، فبدلاً من موعد الإطلاق المعتاد في أكتوبر، أعلنت عملاقة التكنولوجيا عن سلسلة هواتف Pixel 9 في أغسطس، ووفقًا لتسريب جديد يبدو أن جوجل قد تتبع نهجًا مشابهًا هذا العام.

وتشير دعوة مزعومة أُرسلت إلى أعضاء برنامج Google Pixel Superfans إلى جدول زمني لإطلاق مبكر لسلسلة هواتف Pixel 10 ، ومن المتوقع أن تشمل سلسلة Pixel 10 الهواتف الأساسية Pixel 10، وPixel 10 Pro، وPixel 10 Pro XL، وPixel 10 Pro Fold.

كما رصد موقع Android Authority، أرسلت جوجل دعوةً لعشاق بكسل لتقديم طلباتهم لحضور فعالية Pixel Penthouse قبل الإطلاق، والمقرر إقامتها في 27 يونيو في لندن ، وتُظهر الدعوة التي نشرتها الصحيفة أن بإمكان عشاق بكسل التقديم للفوز بواحدة من 25 فرصة لحضور الفعالية التي تستمر ساعة ونصف ، وسيتمكن الحضور من تجربة أجهزة بكسل وميزاتها قبل الإطلاق.

مع أن جوجل لم تذكر هاتف Pixel 10 مباشرةً، إلا أن الدعوة المزعومة تُشير إلى "سلسلة Pixel التالية"، مما يُشير إلى أنه ستكون هناك لمحة مبكرة عن سلسلة Pixel 10، وتتضمن الصورة في الدعوة هاتف Pixel وساعة.

وسيحصل مُعجبو بيكسل المُختارون على فرصة طرح أسئلة على موظفي جوجل، آخر موعد للتقديم هو 4 يونيو، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 11 يونيو كما هو موضح في الدعوة ، برنامج مُعجبي بيكسل المُختارون من جوجل هو مبادرة مجتمعية مُصممة لعُشّاق بيكسل، تُقدم معاينات مُبكرة للمنتجات وعروضًا خاصة للأعضاء.

قد يتم إطلاق سلسلة Pixel 10 فى وقت أقرب

تشير التسريبات إلى أن جوجل ستكشف على الأرجح عن سلسلة هواتف Pixel 10، ربما في يوليو أو أواخر يونيو، وقد قدمت الشركة موعد إطلاق سلسلة Pixel 9 إلى أغسطس من العام الماضي، مبتعدةً عن موعد إطلاقها المعتاد في أكتوبر، ويبدو أن هذا التوجه مستمر مع طرح نظام Android 16 قبل الموعد المعتاد، وإطلاق Pixel 9a في مارس، وللإشارة تم الكشف عن Pixel 8a في مايو من العام الماضي.

ويقال إن سلسلة هواتف Pixel 10 من جوجل ستأتي مزودة بمعالج Tensor G5، ومن المتوقع أن يتوفر هاتف Pixel 10 باللون الأزرق، والأصفر الليموني، والأرجواني، والأسود البركاني، بينما قد يتوفر هاتفا Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL بألوان الأخضر، والرمادي الإسترليني، والأبيض الخزفي، والأسود البركاني.