شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 إير يصل ببطارية من السيليكون والكربون وإطار من الألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن يُطرح هاتف آيفون 17 إير من آبل في وقت لاحق من هذا العام، ليكون أنحف هاتف ذكي للشركة ، وقد ظهرت تفاصيل تقنية بطارية الهاتف المزعومة ووزنه على الإنترنت، بفضل مُسرب معلومات.

ومن المتوقع أن يأتي آيفون 17 إير ببطارية أصغر من بطارية هواتف شركات أخرى، ولكنه من المرجح أيضًا أن يكون أنحف وأخف وزنًا من منافسه الذي يعمل بنظام أندرويد ، ومع ذلك، قد يستخدم تقنية بطارية حديثة توفر كثافة طاقة أعلى من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية.

مواصفات بطارية وكاميرا السيلفي في iPhone 17 Air

وفقًا لتفاصيل نشرها مُسرب مجهول على X في منشور على مدونة، سيُزوَّد هاتف iPhone 17 Air ببطارية من السيليكون والكربون ، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الهاتف النحيف سيُزوَّد ببطارية بسعة 2800 مللي أمبير/ساعة، وهي أصغر بكثير من الطراز الأساسي ، ومع ذلك قد يُؤدي استخدام بطارية السيليكون والكربون إلى عمر بطارية أطول في طراز iPhone 17 Air مما كان متوقعًا سابقًا.

ومن المتوقع أن يكون هاتف iPhone 17 Air أنحف هاتف ذكي من Apple على الإطلاق، وقد يكون أيضًا من أخف الطُرز التي ستُطرح لأول مرة في عام 2025 ، ويزعم المُسرب أن وزن هاتف Apple القادم سيبلغ 146 جرامًا، وهو ما يتماشى مع التقارير الأخيرة التي تُشير أيضًا إلى قدوم هاتف خفيف ونحيف ، ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الهاتف خاصية Face ID للمصادقة البيومترية.

ويقال إن آبل ستستخدم سبائك الألومنيوم من سلسلة 7000 في هيكل هاتف iPhone 17 Air، الذي قد يصل وزنه إلى 30 جرامًا، بدلًا من التيتانيوم المستخدم في هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max ، كما كشف المُسرب عن وزن بعض المكونات الأخرى، وأثقلها شاشة OLED بتردد 120 هرتز والبطارية، حيث يُقال إن وزن كل منهما يبلغ 35 جرامًا.

وفقا للمنشور، سيُزوَّد هاتف iPhone 17 Air بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 24 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الذكي بمعالج Apple A19، وقد يُطرح بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، مثل طراز iPhone 16 Plus الذي طُرِح العام الماضي ، كما يزعم المُسرِّب أن اللوحة الخلفية للهاتف ستكون مصنوعة من الزجاج، وأنه سيدعم الشحن اللاسلكي (MagSafe).