شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف حسنت جوجل تطبيق Google Phone الأصلي لنظام Android؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل تطبيق هاتف جوجل على نظام أندرويد على مظهر جديد مستوحى من تصميم Material 3 Expressive.

وقد استُوحي المظهر الجديد للتطبيق من أحدث إصدار من تطبيق "هاتف جوجل"، وسيظهر التصميم الجديد عند ورود مكالمة، وكذلك عند استخدام قوائم المكالمات، وأول ما قد تلاحظه هو ظهور اسم المتصل بك أو الذي تتصل به أكبر حجمًا في أعلى الشاشة .

كما أنه لم تعد أزرار لوحة المفاتيح، وكتم الصوت، ومكبر الصوت، وغيرها دائرية الشكل، بل أصبحت بيضاوية وعند الضغط عليها، يتغير شكلها ويبقى زر الرد على المكالمة دائريًا.

أزالت جوجل عبارة "مكالمة من" التي تظهر أعلى الشاشة عند ورود مكالمة، بعد الرد على المكالمة، وسيبقى رقم هاتف الطرف الآخر ظاهرًا على الشاشة، على عكس التصميم الحالي الذي يُظهر الرقم مُستبدلًا بمدة المكالمة.



جوجل

ومع إعادة التصميم، نُقل وقت المكالمة إلى أعلى الشاشة،كما أُضيفت رسوم متحركة جديدة تُظهر صورة الملف الشخصي للمتصل الوارد.

قد لا تحتاج إلى نظام أندرويد 16 لرؤية التصميم الجديد لتطبيق الهاتف، ونظرًا لأنه تطبيق منفصل متوفر في متجر جوجل بلاي، فمن المفترض أن تتمكن حتى الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 15 من تثبيت تطبيق "هاتف من جوجل" الجديد عند جاهزيته للتثبيت.

لا ينبغي أن يكون هذا المظهر الجديد مفاجئًا، فجوجل تُجري تغييرات على تطبيقات أندرويد الأصلية من حين لآخر.

والتغييرات ليست جذرية، ولكن قد يجد المستخدمون سهولة في قراءة اسم المتصل بفضل استخدام نص أكبر حجمًا، ومن المفترض أن يكون زر النهاية الأكبر حجمًا، أسهل في الضغط عليه عندما تجد صعوبة في الوصول إلى زر النهاية الأحمر وتجد صعوبة في النقر عليه بسهولة.



