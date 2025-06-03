شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitch يطرح عددًا من المميزات الجديدة .. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تويتش أكثر تشابهًا مع تيك توك مع إتاحة البث الرأسي للألعاب، كما سيُتيح لك الفيديو بدقة 2K (1440 بكسل) مشاهدة بث League of Legends بدقة أعلى، كما ستتوفر إمكانية إعادة البث، وقد أعلن الرئيس التنفيذي دان كلانسي عن هذه الميزة يوم السبت في مؤتمر تويتش كون أوروبا.

ويُسهّل البث الرأسي مشاهدة أسلوب اللعب على هاتفك، وحتى الآن، كان تويتش يدعم فقط اتجاه المقاطع والبث المباشر، والمقاطع هي لقطات قصيرة يُمكن للمُنشئين مشاركتها بعد انتهاء البث، ويُظهر محتوى "الحياة الواقعية" الأنشطة اليومية بدلاً من أسلوب اللعب.

لكن بعض الشاشات تعمل بشكل أفضل في العرض الأفقي، لحسن الحظ، يُطلق تويتش أيضًا وضعًا ثنائي التنسيق. يُمكن للمُنشئين البث المباشر في الاتجاهين الرأسي والأفقي في آنٍ واحد، ويُمكنك مشاهدة الإصدار الأنسب لجهازك، وستبدأ الشركة اختبار الميزة "مع عدد قليل من القنوات" هذا الصيف، وستُوسّع نطاق الوصول في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المتوقع أن تكون بثّات Twitch بدقة 1440 بكسل إضافةً مُرحّبًا بها، وفي الخلفية، يستخدم البرنامج ترميز HEVC أحدث يُنتج صورةً أفضل بمعدل بتّ أقل، كما تُعدّل تقنية البث المُحسّن للمنصة دقة المشاهد تلقائيًا، ويبدأ بثّ 1440 بكسل اليوم لجميع الشركاء والجهات التابعة، ولكنه لا يزال في مرحلة تجريبية مفتوحة، لذا قد يحتاج مُنشئو المحتوى إلى الانتظار للحصول عليه.

وأخيرًا، يُطلق Twitch ميزة الإرجاع، وإذا فاتك جزء من البث، يُمكنك الرجوع إلى الخلف لتعويض ما فاتك. هذه الميزة ليست مُتاحة بعد. سيختبرها Twitch مع "عدد صغير من المُشاهدين" هذا الصيف.