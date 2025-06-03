شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 17 سيحصل على شاشة أكبر ومعدل تحديث 120Hz لأول مرة في الفئة الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت التسريبات المتعلقة بسلسلة iPhone 17 تتوالى، قبل أشهر من موعد الإطلاق المتوقع في سبتمبر 2025، ووفقًا لتقارير وتحليلات جديدة، يبدو أن Apple تخطط لتحديث كبير على مستوى الشاشة في الطراز الأساسي من الهاتف، ليشمل حجمًا أكبر ومعدل تحديث 120 هرتز، وهي ميزة ظلت حصرية لطرازات Pro خلال السنوات الماضية.

شاشة أكبر من آيفون 16

وفقًا للمحلل الشهير “روس يونج” من Display Supply Chain Consultants، فإن iPhone 17 سيأتي بشاشة قياس 6.27 إنش، مقارنة بـ6.1 إنش في iPhone 16، هذه الزيادة الطفيفة في الحجم قد تعني تقليص الحواف أو تغييرات طفيفة في التصميم الخارجي، لتمنح المستخدم تجربة مشاهدة أوسع دون تأثير كبير على أبعاد الهاتف.

لكن الحدث الأهم هو ما كشفه “يونج” بشأن معدل التحديث، حيث من المتوقع أن يأتي iPhone 17 بمعدل تحديث 120Hz ProMotion، لتكون المرة الأولى التي تصل فيها هذه الميزة إلى هواتف آيفون من الفئة الأساسية.

قفزة في تجربة الاستخدام

ميزة ProMotion تتيح للهاتف تغيير معدل التحديث ديناميكيًا وفقًا لمحتوى الشاشة، مما يوفر سلاسة أكبر في التنقل والتمرير ويجعل تجربة الاستخدام أكثر استجابة وراحة، وقد اقتصرت هذه التقنية في السنوات الماضية على طرازات iPhone Pro وPro Max، مما جعل الهواتف الأساسية تبدو متأخرة تقنيًا من حيث تجربة العرض.

وإذا صدقت هذه التسريبات، فإن إدخال 120Hz إلى iPhone 17 سيُقلّص الفجوة بين النسخ الأساسية ونسخ Pro، وهو ما يعتبره البعض خطوة منطقية لتوسيع شريحة المستخدمين المستفيدين من أفضل تقنيات الشاشة.

تفاصيل إضافية عن السلسلة

تشير التسريبات إلى أن سلسلة iPhone 17 ستتضمن أربعة طرازات:

• iPhone 17 الأساسي

• iPhone 17 Air: والمتوقع أن يأتي بشاشة قياس 6.5 إنش

• iPhone 17 Pro: بنفس قياس شاشة iPhone 17 (6.3 إنش تقريبًا)

• iPhone 17 Pro Max

أما من حيث الأداء، فإن iPhone 17 وiPhone 17 Air قد يعتمدان على معالج A18 أو A19 مع ذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت، بينما يُتوقع أن تحصل طرازات Pro على شريحة A19 Pro و12 جيجابايت RAM، ما يؤكد استمرار تميز النسخ العليا من حيث الأداء والقوة الحسابية.

متى يُتوقع الإعلان؟

رغم أن Apple لم تؤكد رسميًا أي تفاصيل عن سلسلة iPhone 17 حتى الآن، إلا أن موعد الإطلاق المرجّح هو سبتمبر 2025، كالمعتاد مع دورات تحديث iPhone السنوية. ومن غير المستبعد أن يتم التلميح إلى بعض مواصفات الهاتف خلال مؤتمر المطورين WWDC 2025 في يونيو، خصوصًا مع تصاعد الاهتمام بميزات الذكاء الاصطناعي والتكامل بين البرمجيات والعتاد.

إذا ثبتت صحة هذه التسريبات، فإن Apple تستعد لإجراء تغييرات بارزة على سلسلة iPhone 17، خاصة في ما يخص تحسين الشاشة وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين دون الحاجة للترقية إلى النسخ الأغلى. ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، تزداد الإثارة والترقب لما ستقدمه الشركة في جيلها الجديد من الهواتف الذكية.