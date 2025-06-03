شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق تحديث ماك أو إس بأكبر تصميم جديد منذ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت تقارير صحفية أن شركة أبل تستعد لإطلاق تحديث جديد لنظام تشغيل أجهزة ماك تحت اسم "ليك تاهو"، وهو اسم مستوحى من منطقة سياحية مشهورة بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا، يعتبر هذا التحديث الأكبر في نظام ماك منذ إصدار "Big Sur" عام 2020، ويتوقع أن يقدم تصميمًا جديدًا أكثر سلاسة واحترافية.

يحمل التحديث الجديد رقم إصدار موحد لجميع أنظمة تشغيل أبل لعام 2026، مما يسهل التعرف على نسخ الأنظمة المختلفة مثل iOS، iPadOS، watchOS، tvOS، وmacOS، يهدف هذا التغيير إلى توحيد تجربة المستخدم عبر أجهزة أبل المختلفة، مع تقديم واجهة جديدة تجمع بين مظهر وأسلوب نظام iOS 19.

من بين المزايا التي سيقدمها التحديث، ميزة تحسين التعامل مع شبكات الواي فاي العامة، حيث سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول مرة واحدة فقط إلى شبكة الواي فاي على أي من أجهزتهم دون الحاجة لإعادة تسجيل الدخول على كل جهاز على حدة، كما سيشمل التحديث نسخة محسنة من أداة إدارة النوافذ "Stage Manager" التي ستسمح بتنظيم أفضل وأسهل للنوافذ.

ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي إضافة خاصية "حركة المركبة" التي كانت متاحة سابقًا على أجهزة iPhone وiPad، وستصل قريبًا إلى أجهزة ماك، تساعد هذه الخاصية في تقليل دوار الحركة أثناء استخدام الجهاز في سيارة متحركة عن طريق عرض نقاط متحركة على الشاشة تتماشى مع حركة السيارة.

مع هذا التحديث، تسعى أبل إلى تعزيز التكامل والتناسق بين أجهزتها المختلفة، مما يجعل تجربة الاستخدام أكثر انسيابية وذكاء، ومن المتوقع أن تكشف أبل المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC الذي سينعقد في الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.