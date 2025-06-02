علوم وتكنولوجيا

مواصفات Moto G86 Power الجديد من موتورولا

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مواصفات Moto G86 Power الجديد من موتورولا

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بغداد - ياسين صفوان - وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (161.2/74.7/8.7) ملم، وزنه 195 غ.
وشاشاته أتت P-OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 446 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15"، ومعالج mediatek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
وزوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6720 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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