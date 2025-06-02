انت الان تتابع خبر مواصفات Moto G86 Power الجديد من موتورولا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (161.2/74.7/8.7) ملم، وزنه 195 غ.

وشاشاته أتت P-OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 446 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15"، ومعالج mediatek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وزوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6720 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط.

