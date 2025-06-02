شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير عاجل من أبل: ثغرات خطيرة تهدد مستخدمى أيفون وتحديث iOS 18.5 هو الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل تحديثًا عاجلًا لأنظمة تشغيلها بعنوان iOS 18.5، وأرفقت معه تحذيرًا أمنيًا شديد اللهجة يدعو جميع مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد المدعومة إلى التحديث الفوري، وذلك بعد اكتشاف ثغرات خطيرة تمس خصوصية المستخدمين وأمن بياناتهم.

ثغرات قد تُمكّن المهاجمين من السيطرة عن بُعد

وفقًا لمذكرة الأمان الرسمية الصادرة عن آبل، فإن التحديث الجديد يُعالج عدة ثغرات “حرجة”، أبرزها:

ثغرة في مكون Baseband في آيفون 16e، كانت تتيح للمهاجمين المتواجدين ضمن نفس الشبكة اعتراض بيانات الاتصال، وهو ما يمثل خطرًا على مستوى التجسس وسرقة البيانات.

خلل في سجل المكالمات يسمح بظهور مكالمات تم إجراؤها عبر تطبيقات محذوفة ضمن نتائج البحث في Spotlight، ما يُعرض خصوصية المستخدمين لانتهاك واضح.

ثغرة في Core Bluetooth كانت تتيح لتطبيقات غير مصرح بها الوصول إلى معلومات حساسة.

مشكلات في CoreAudio وCoreMedia تؤدي إلى تعطل التطبيقات عند تشغيل ملفات تم تصميمها بطريقة خبيثة

خطأ في FaceTime يُرسل صوت المستخدم رغم كتم المايكروفون

ومن بين أخطر المشكلات التي تم رصدها، خلل في تطبيق FaceTime، حيث كان الميكروفون يواصل إرسال الصوت حتى بعد تفعيله على وضع الكتم، وهو ما يثير قلقًا حقيقيًا حيال المكالمات الحساسة.

خلل في iCloud يتيح مشاركة الملفات دون إذن المستخدم

أحد الأخطاء الأخرى التي عالجها التحديث تتعلق بنظام مشاركة المستندات عبر iCloud، حيث تمكن بعض المهاجمين من تفعيل مشاركة المجلدات دون موافقة صريحة من مالكها، مما فتح الباب أمام الوصول غير المصرح به للبيانات الخاصة.

تحسينات إضافية في الأداء والخصوصية

لم يقتصر تحديث iOS 18.5 على سد الثغرات، بل جلب مجموعة من التحسينات الإضافية:

تعزيز خصوصية البحث في Spotlight من خلال حذف بيانات التطبيقات المحذوفة من النتائج.

منع الوصول إلى الملاحظات الصوتية وسجلات المكالمات من شاشة القفل في تطبيق Notes، ما يحد من احتمال الوصول غير المصرح به في حال سرقة الهاتف.

تقديم خلفية جديدة احتفاءً بشهر الفخر (Pride)، إضافة إلى توفر إصدار خاص من سوار Apple Watch للشراء.

تحسينات في الأداء العام للجهاز وتعزيز التوافق مع التطبيقات القادمة.

الأجهزة المدعومة وتوصيات آبل

تحديث iOS 18.5 متاح الآن لأجهزة iPhone XS وما بعدها، وتحث آبل جميع المستخدمين على التوجه إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج وتثبيت التحديث على الفور.

أما مستخدمو iPad، فتتاح نسخة iPadOS 18.5 لأجهزة iPad Pro (الجيل الثالث فأحدث)، وiPad Air (الجيل الثالث فأحدث)، وiPad mini (الجيل الخامس فأحدث)، وiPad (الجيل السابع فأحدث).