تكنولوجيا: تغييرات كبيرة في مواصفات سلسلة Honor 400 استعدادًا للسوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Honor مؤخرًا عن سلسلة هواتف Honor 400 في حدث عالمي أقيم في باريس، لكنها عادت لتطلق النسخ المخصصة للسوق الصيني، والتي جاءت مع بعض التعديلات في المواصفات مقارنةً بالإصدارات العالمية.

في البداية، جاءت هاتفا Honor 400 وHonor 400 Pro بشاشات AMOLED مقاس 6.55 بوصة، بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز. هذه الشاشة تجعل النسخة الصينية من هاتف 400 Pro أكثر إحكامًا قليلًا من نسخته العالمية.

من حيث الأداء، ما زال هاتف Honor 400 Pro يعمل بشريحة Snapdragon 8 Gen 3، بينما حصل هاتف Honor 400 على ترقية إلى معالج Snapdragon 7 Gen 4، بدلًا من Snapdragon 7 Gen 3 المستخدم في النسخة العالمية.

وقد أتاحت Honor في النسختين خيارات تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من التخزين الداخلي.

أما الكاميرات، فلم تشهد تغييرات تُذكر؛ حيث حافظت الهواتف على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل بفتحة f/1.9 مع دعم التثبيت البصري، وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل.

بينما تميّز هاتف 400 Pro بكاميرا تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريب بصري حتى 3x. كما اعتمدت النسخة الصينية من هاتف Honor 400 تصميمًا أكثر تقليدية لجزيرة الكاميرات، على شكل مستطيل.

أحد أبرز التعديلات جاء في البطارية، حيث حصل الهاتفان على سعة ضخمة تبلغ 7,200 مللي أمبير، بزيادة قدرها 1,900 مللي أمبير مقارنة بالنسخ العالمية. وتدعم النسخة الصينية من 400 Pro شحنًا سريعًا بقوة 90 واط.

من ناحية الحماية، جاءت النسخ الصينية بتصنيف مقاومة IP68 وIP69، وهي ترقية واضحة لهاتف Honor 400 الذي اكتفى في نسخته العالمية بتصنيف IP65/66.

توفر الهاتفان بالألوان المعتادة: الأزرق البحري، والفضي القمري، والأسود الليلي، مع إضافة خيار جديد بلون الوردي الرملي (Quicksand Pink).

ويبدأ سعر هاتف Honor 400 في الصين من 2,499 يوان (347 دولارًا) لنسخة 12/256 جيجابايت، ويصل إلى 2,999 يوان (416 دولارًا) لنسخة 16/512 جيجابايت.

أما هاتف Honor 400 Pro، فيبدأ من 3,399 يوان (472 دولارًا) لنسخة 12/256 جيجابايت، ويصل إلى 4,499 يوان (624 دولارًا) للنسخة الأعلى بذاكرة 16 جيجابايت ومساحة 1 تيرابايت.

وقد بدأت الشركة بالفعل بعرض الهواتف على متجرها الرسمي في الصين، مع توقّع بدء الشحن في 6 يونيو.

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