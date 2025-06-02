تكنولوجيا: Oppo تستعرض قوة الذكاء الاصطناعي وكاميراتها في نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اختتم نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي بفوز تاريخي وساحق لنادي باريس سان جيرمان على إنتر ميلان بنتيجة 5-0، في أكبر نتيجة تُسجل في تاريخ نهائيات البطولة.

أُقيمت المباراة في مدينة ميونيخ أمام جمهور ضخم بلغ 75,000 متفرج، واستغلت شركة Oppo هذا الحدث الكبير، بصفتها أحد الرعاة الرئيسيين للبطولة، لتسليط الضوء على أحدث هواتفها الذكية وتقنياتها المتطورة.

وخلال الفعالية، نظّمت Oppo عدة أنشطة ترويجية تحت عنوان الشراكة الرسمية “Official Smartphone Partner”، حيث وفّرت أكشاكًا مخصصة لتجربة صور السيلفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مباراة خيرية جمعت عددًا من أساطير كرة القدم مثل كاكا، وكافو، وميكا ريتشاردز.

واستعرضت الشركة قدرات التصوير المتميزة لهاتفيها Oppo Find X8 Pro وFind X8 Ultra خلال المباراة. وبما أن الإصدار Pro هو الوحيد المتاح حاليًا في أوروبا، ركزت Oppo اهتمامها عليه، خاصةً وأنه يعمل بمعالج Dimensity 9400 القوي.

كما أولت الشركة اهتمامًا كبيرًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ أنشأت عدة مناطق تفاعلية تمكّن الجماهير من التقاط صور مع النجمين كاكا ويامين لامال، اللذَين يمثلان العلامة التجارية كسفراء رسميين. وكمفاجأة مميزة للحضور، ظهر نجم إنتر السابق ماركو ماتيرازي، الفائز بلقب دوري الأبطال في عام 2010.

ولم تتوقف الأنشطة عند هذا الحد، فقد شهدت الفعالية مباراة ودية أخرى شارك فيها النجم الأرجنتيني استيبان كامبياسو، أحد أعمدة الفريق الفائز بدوري الأبطال مع إنتر في 2010، حين انتصر على بايرن ميونيخ في ملعب سانتياغو برنابيو.

وأكدت Oppo من جديد التزامها بالشراكات المرتبطة بكرة القدم، مشيرة إلى رغبتها في “ربط الجماهير حول العالم من خلال التكنولوجيا”.

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