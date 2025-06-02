تكنولوجيا: جهاز RedMagic اللوحي الجديد للألعاب يظهر على Geekbench قبل الإطلاق المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة RedMagic لإطلاق الجيل الجديد من جهازها اللوحي المخصص للألعاب، والذي سيخلف RedMagic Nova، ويواجه منافسة مباشرة مع جهاز Lenovo Legion Y700 من الجيل الرابع الذي أُطلق مؤخرًا.

ومن المقرر الكشف رسميًا عن الجهاز الجديد في الصين يوم 11 يونيو 2025، لكن ظهوره على منصة Geekbench قبل الإطلاق أثار الكثير من الترقب.

وبحسب القائمة التي ظهرت على Geekbench، سيحمل الجهاز اللوحي رقم الطراز NP05J، وهو ما يتماشى مع رقم طراز Nova السابق NP03J، ما يعزز صحة التسريبات.

وتشير المعلومات إلى أن النسخة الأعلى من الجهاز ستأتي بذاكرة عشوائية سعتها 24 جيجابايت، وهي نفس السعة القصوى المتوفرة في الطراز السابق.

أما على مستوى الأداء، فتُظهر القائمة أن الجهاز سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite ثماني النواة. ولم يُحدد بعد ما إذا كانت النسخة المستخدمة هي نفس الإصدار الرائد الذي تم اعتماده في سلسلة الهواتف الذكية RedMagic 10S Pro الجديدة.

وسجل الجهاز في اختبارات الأداء 3,217 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و8,350 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، وهي أرقام تتماشى مع أداء معالج Snapdragon 8 Elite.

ومع ذلك، يُرجّح أن يقدم المعالج نتائج أفضل بعد الإطلاق، خاصة أن هذه الاختبارات تمّت قبل الإصدار الرسمي للجهاز.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، فقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن الجهاز سيأتي بشاشة OLED مقاس 9 بوصات، بدقة 2400 × 1504 بكسل، مما يمنحه حجمًا مدمجًا يضعه في منافسة مباشرة مع أجهزة الألعاب اللوحية المدمجة مثل Lenovo Legion Y700.

ومن المنتظر أيضًا أن يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 8,240 مللي أمبير، بالإضافة إلى نظام تبريد نشط مدمج لضمان أداء مستقر أثناء جلسات اللعب الطويلة.

ومن المرجح أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل والمواصفات تدريجيًا قبل موعد الإطلاق الرسمي من خلال حملات ترويجية.

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