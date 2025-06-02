شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسعار العملات المشفرة اليوم.. "بيتكوين" ترتفع بعد موجة خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار غالبية العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط أداء حذر قادته عملة "بيتكوين"، التي شهدت تحركًا إيجابيًا بعد تكبدها خسائر حادة على مدار عطلة نهاية الأسبوع، وذلك رغم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع شهية المخاطرة بين المستثمرين.

وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن عملة "بيتكوين" سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.36% لتتداول عند مستوى 103,980 دولار.

وكانت "بيتكوين" قد بلغت ذروتها في أواخر مايو، متجاوزة مستوى 111,000 دولار، قبل أن تتراجع بفعل موجة من جني الأرباح من قبل المستثمرين.

كما صعدت عملة "إيثيريوم" بنسبة 0.13% لتسجل نحو 2,499.96 دولار، في حين تراجعت عملة "ريبل" (XRP) بنسبة 0.2% إلى مستوى 2.1670 دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، كما اتهم ترامب الصين بانتهاك اتفاق تجاري تم التوصل إليه في مايو، في حين ردت بكين بنفي الاتهامات مؤكدة تمسكها بمصالحها الوطنية، مما زاد من حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وأثر سلبا على ثقة الأسواق العالمية.

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى توقف المحادثات التجارية بين البلدين، مما عزز حالة عدم اليقين في الأسواق، ورغم أن السياسات التجارية لا تؤثر مباشرة على أسواق العملات المشفرة، إلا أن تأثيرها على ثقة المستثمرين ينعكس بوضوح في هذا السوق المضاربي.

وكان صعود البيتكوين خلال مايو مدعوما بالتفاؤل بشأن تخفيف التوترات التجارية، إلى جانب إشارات من صناع السياسة في واشنطن نحو دعم أكبر لسوق العملات الرقمية، ما ساهم في تحقيق البيتكوين مكاسب بنسبة 11% خلال ذلك الشهر.

