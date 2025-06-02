تكنولوجيا: Realme تكشف عن C73 ببطارية ضخمة وتصميم فائق النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسميًا عن هاتفها الجديد Realme C73 في الهند، ليكون خيارًا اقتصاديًا أكثر مقارنة بهاتف Realme C75، مع بعض التنازلات التي ساهمت في خفض السعر بشكل أكبر.

ورغم خفض بعض المواصفات، حافظ الهاتف على المعالج الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G) وسعة البطارية الكبيرة البالغة 6000 مللي أمبير، لكن تم تقليل سرعة الشحن، كما أصبح الهاتف متوفرًا بخيار واحد من الذاكرة العشوائية فقط.

ويأتي Realme C73 بشاشة LCD قياس 6.67 بوصة بدقة +HD، وهي شاشة مألوفة استخدمتها الشركة في عدة هواتف من سلسلة C.

وتحتوي الشاشة على فتحة صغيرة (Punch Hole) تضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما الكاميرا الخلفية الرئيسية تأتي أيضًا بدقة 32 ميجابكسل.

ويعتمد الهاتف على معالج Dimensity 6300، مقترنًا بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، وخيارين للتخزين الداخلي: 64 أو 128 جيجابايت.

ورغم أن سعة البطارية مثيرة للإعجاب بالنسبة لهاتف اقتصادي، إلا أن Realme اعتمدت على نظام شحن أساسي يدعم سرعة شحن سلكي تصل إلى 15 واط فقط، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي السلكي بقوة 5 واط. ويتميز الهاتف بنحافة واضحة، إذ يبلغ سُمكه 7.94 ملم فقط.

ويعمل Realme C73 بواجهة Realme UI 6.0 المبنية على نظام Android 15، كما يتمتع الهاتف بمتانة عالية مطابقة لمعايير التحمل العسكري (MIL-STD-810H) من حيث مقاومة الصدمات.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأخضر (Jade Green)، والأسود (Onyx Black)، والبنفسجي (Crystal Purple). ويُباع بسعر 10,499 روبية هندية (نحو 125 دولارًا) لنسخة 4/64 جيجابايت، و11,499 روبية (حوالي 135 دولارًا) لنسخة 4/128 جيجابايت، عبر موقع Realme الرسمي، وFlipkart، وبعض المتاجر المحددة.

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