تكنولوجيا: جوجل تستأنف حكم الاحتكار في معركة قانونية كبرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل، عبر حسابها الرسمي @NewsFromGoogle على منصة X، عن نيتها استئناف الحكم القضائي الصادر في قضية الاحتكار المستمرة التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

وأكدت الشركة أنها ستنتظر رأي المحكمة، لكنها تؤمن بشدة أن القرار الأصلي كان خاطئًا. كما انتقدت الحلول المقترحة من الوزارة، ووصفتها بأنها تتجاوز بكثير نطاق الحكم القضائي، وتحذر من أنها ستُلحق الضرر بالمستهلكين والشركات وبريادة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا.

ومنذ عام 2020، تخضع جوجل لتحقيقات بشأن ممارساتها في مجال محرك البحث. وقد أوضحت أن وزارة العدل تجاهلت قضايا الخصوصية الحقيقية، ورفضت اقتراح الوزارة القاضي بمشاركة بيانات المستخدمين مع المنافسين.

كما عارضت تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء تعيّنهم الحكومة، تكون مهمتهم تحديد كمية البيانات التي يجب على جوجل مشاركتها.

وحذّرت الشركة من أن هذا التوجه يشكل سابقة خطيرة، إذ يمنح الحكومة سلطة تقرير “من يحق له الحصول على بيانات مستخدمي جوجل”.

وفيما سعت وزارة العدل إلى إقناع المحكمة بإعادة تشكيل قطاع التكنولوجيا، شددت جوجل على أن مجال الذكاء الاصطناعي يشهد حاليًا منافسة شديدة، حيث تنمو شركات عديدة بسرعة وتكتسب مستخدمين وتوزيعًا دون تدخل حكومي.

واعتبرت الشركة أن مقترحات الوزارة تصب في مصلحة عدد من المنافسين الممولين جيدًا، مع الإشارة المتكررة إلى Bing، لكنها لا تقدم فائدة تُذكر للمستهلكين.

وكان قاضٍ اتحادي قد حكم، في أغسطس من العام الماضي، بأن جوجل بالفعل تحتكر السوق وتستغل موقعها للحفاظ على هذه الهيمنة.

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