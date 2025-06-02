شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تبتكر جهاز إرسال ليزري للاتصال بين الأقمار الاصطناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرة قسم "اتصالات الليزر" في شركة الفضاء الروسية "بيورو 1440" (Bureau 1440) "كسينيا لازارينكو"، أن خبراء الشركة عملوا على تطوير نظام اتصال ليزري للأقمار الاصطناعية يمكن تركيبه على أية مركبة فضائية.

وقالت مديرة قسم "اتصالات الليزر" في شركة "بيورو – 1440" ـ وفقا لموقع "روسيا اليوم" - اليوم الاثنين إن سرعة نقل المعلومات بالليزر تبلغ 10 جيجابايت في الثانية أو أكثر، ويمكن تركيب الجهاز المبتكر صغير الحجم، على أية مركبة فضائية، وتُعد هذه التقنية حديثة نسبيا، فحين بدأنا في تصميمه، لم يكن هناك تأكيد واسع النطاق على جدواها عالميا، رغم أن اتصالات الليزر وُجدت منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك بسبب تعقيدها التكنولوجي الكبير.

وأضافت لازارينكو"أجرينا العديد من التجارب، لكن لم يكن من الممكن تطوير نظام فعال..أما الآن، فقد أصبح هذا الاتجاه سائدا، لم يعد يُمكن تخيل أنظمة الفضاء ومجموعاته، من حيث المبدأ، دون اتصالات ليزرية".

وأوضحت أن خصوصية الاتصالات الليزرية في مجموعة أقمار اصطناعية تكمن في أن المحطة ترسل إشارات إلى جهاز آخر، بمعنى آخر، يُرسل الجهاز إحداثيات تشير إلى وجود جهاز مطابق في النطاق المحدد، ويُطلب تحديد موقعه، ثم تبدأ "العملية السحرية"، حيث تقوم محطة الاتصالات الليزرية تلقائيا بناء على هذه الإحداثيات بإنشاء اتصال ذاتي مع المركبة الفضائية التي تحمل جهاز اتصال ليزريا آخر.